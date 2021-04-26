(رويترز): الإمارات وقّعت على أهم صفقة مع إسرائيل منذ التطبيع

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رام الله - دنيا الوطن

قالت وكالة (رويترز) انه تم التوقيع على أحد اهم مذكرات التفاهم بين إسرائيل ودولة الامارات العربية منذ اتفاق التطبيع بين البلدين.



ووفقاً لرويترز، أعلنت شركة "ديليك دريلينغ" الإسرائيلية، أنها وقعت مذكرة تفاهم غير ملزمة لبيع حصتها في حقل تمار للغاز الطبيعي بشرق ​البحر المتوسط​، إلى شركة "مبادلة" للبترول في ​أبوظبي​ مقابل 1.1 مليار دولار، لافتةً إلى أنها ستحاول إتمام الصفقة بنهاية أيار/ مايو المقبل.



وأوضحت أن "حقل غاز تمار يعتبر أحد مصادر الطاقة الأساسية في إسرائيل، وتمتلك "ديليك" حصة 22% في هذا الحقل الذي تديره شركة "شيفرون".