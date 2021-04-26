دولي

أذربيجان: مستعدون لاستضافة قمة مصالحة بين إسرائيل وتركيا

أذربيجان: مستعدون لاستضافة قمة مصالحة بين إسرائيل وتركيا
رام الله - دنيا الوطن
أكد مساعد الرئيس الأذربيجاني للسياسة الخارجية حكمت حجييف، أن رئيس بلاده إلهام علييف، مهتم باستضافة مؤتمر إقليمي مع رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بهدف سد الفجوات بين البلدين.

وقال حجييف في مقابلة مع صحيفة (يسرائيل هيوم): إن "تركيا دولة شقيقة لأذربيجان، واسرائيل هي شريكنا الاستراتيجي، ونريد لشركائنا أن يكونوا أصدقاء فيما بينهم، إذا وافق الطرفان على مثل هذه الخطوة فإن أذربيجان تدعوهم دائمًا".

وتحدث حجييف خلال المقابلة عن تقديره الكبير لإسرائيل، والأهمية التي توليها باكو لتطبيع العلاقات بين إسرائيل وتركيا، وانتقاده لواشنطن، وموقف أذربيجان من الاتفاقية النووية مع الجارة إيران.

 وأكد حجييف أن العلاقات الإسرائيلية الأذربيجانية "مبنية على فهم تاريخي صادق"، مشيرًا إلى أنه "في كثير من الأحيان هناك من يحاول الإضرار بالتعاون بيننا، على الرغم من أنه من مصلحة اليهود في جميع أنحاء العالم أن تكون له علاقة جيدة مع أذربيجان"، وفق تعبيره.

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