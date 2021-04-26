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"إسرائيل" تدرس إمكانية تعليق رحلات طيرانها مع الهند

"إسرائيل" تدرس إمكانية تعليق رحلات طيرانها مع الهند
رام الله - دنيا الوطن
تناقش وزارة المواصلات الإسرائيلية، اليوم الإثنين، إمكانية تعليق رحلات الطيران المباشرة مع الهند، وذلك في ظل تصاعد الحالة الوبائية لـ"كورونا" في الهند

وتوجهت وزارة المواصلات بالشراكة مع سلطة الطيران في البلاد إلى وزارة الصحة التابعة للاحتلال، بغية فحص الإمكانية والحاجة لإلزام كل من يصل إلى البلاد قادماً من الهند عبر رحلات مباشرة للحجر الصحي.

ويأتي طلب وزارة المواصلات، نظراً لدعوة وزارة الصحة وطلبهم من المواطنين عدم السفر إلى الهند، كما أصدرت الصحة تحذيراً من السفر إلى كل من أوكرانيا وأثيوبيا والبرازيل وجنوب أفريقيا وتركيا والمكسيك، وذلك منعا لدخول طفرات جديدة لفيروس "كورونا" المستجد إلى البلاد.

ومن المقرر أنّ تهبط في مطار بن غوريون مساء اليوم الإثنين، طائرة قادمة مباشرة من الهند ويحتمل أنّ تكون الأخيرة في هذه الفترة.

وأصدرت وزارة الصحة تعليمات بضرورة نقل الركاب الأجانب القادمين من الهند للعزل والحجر الصحي في الفنادق التي تشرف عليها قيادة الجبهة الداخلية في الجيش، وسيتم نقل الركاب الإسرائيليين إلى الحجر الصحي المنزلي.

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