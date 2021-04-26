(أونروا) تُعلن موعد صرف رواتب الموظفين والعقود المؤقتة

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين (أونروا) بغزة، اليوم الإثنين، عن موعد صرف رواتب الموظفين المحليين والعقود المؤقتة عن شهر نيسان/ أبريل 2021.



وقالت (أونروا) في تصريحٍ صحفي وصل "دنيا الوطن": "إنّه سيتم صرف رواتب الموظفين المحليين والعقود المؤقتة (LDC) بدءًا من يوم غدٍ الثلاثاء الموافق 2021/04/27، عن شهر أبريل وذلك عبر البنوك".