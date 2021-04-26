مباشر | غزة: كلية الرباط الجامعية بوزارة الداخلية تخرج الدفعة التاسعة من بكالوريوس القانون والعلوم الشرطية

شؤون فلسطينية

40 يومًا على إضراب الأسير "عماد سواركة" رفضًا لاعتقاله الإداري في سجون الاحتلال

40 يومًا على إضراب الأسير "عماد سواركة" رفضًا لاعتقاله الإداري في سجون الاحتلال
رام الله - دنيا الوطن
قال نادي الأسير الفلسطيني اليوم الاثنين، بأنّ الأسير عماد سواركه (37 عامًا) من أريحا، دخل يومه الـ40 على التوالي في إضرابه المفتوح عن الطعام رفضًا لاعتقاله الإداريّ، وسط ظروفٍ صحيّةٍ صعبة يواجهها حيث يقبع في زنازين سجن "عسقلان".

وأوضح نادي الأسير في بيان صدر عنه، أنّ "الوضع الصحي للأسير سواركه يزداد صعوبة مع مرور الوقت، واستمرار الاحتلال في تعنته ورفضه الاستجابة لمطلبه، بهدف إنهاكه وإيصاله لمرحلةٍ صحيّة صعبة، تُسبب له مشاكل صحيّة خطيرة، تؤثّر على مصيره لاحقًا، إضافة إلى جملة الأهداف التي تحاول من خلالها ثني الأسرى عن مواجهة سياساتها".

وبيّن، أنّ "محامي الأسير حاول يوم أمس زيارته، إلّا أنّ إدارة سجون الاحتلال عرقلت الزيارة لذرائع واهية، وذلك في إطار سياساتها التّنكيلية الممنهجة بحقّ الأسرى المضربين".

ولفت إلى أنّه "وجانب الأسير عماد سواركه، يواصل الأسيران مصعب الهور (33 عامًا) من الخليل، والصحافي علاء الريماوي (43 عامًا) من رام الله، إضرابهما المفتوح عن الطعام رفضًا لاعتقالهما الإداري"، مُشيرًا إلى أنّ "الأسير الهور يواصل إضرابه منذ (14) يومًا ويقبع في زنازين سجن "النقب"، والأسير الريماوي منذ (6) أيام، ويقبع في سجن "عوفر"، حيث أصدرت سلطات الاحتلال يوم أمس أمر اعتقال إداريّ بحقّ الصحافي علاء الريماوي لمدة ثلاثة شهور، بعد 6 أيام على اعتقاله على خلفية عمله الصحفي".

يُذكر أنّ الأسرى الثلاث هم أسرى سابقون أمضوا سنوات في سجون الاحتلال جلّها رهنّ الاعتقال الإداريّ، في حين قال النادي إنّ محاكم الاحتلال العسكريّة تواصل سياساتها الداعمة لترسيخ سياسة الاعتقال الإداريّ، وتُمارس دورًا إضافيًا، لاستكمال عملية الانتقام من المضربين، عبر قراراتها التي تُشكّل الذراع الأساس لتنفيذ قرارات جهاز "الشاباك"؛ مخابرات الاحتلال.

وبدوره، دعا رئيس نادي الأسير عبد الله الزغاري إلى "ضرورة دعم ومساندة الأسرى المضربين في معركتهم الرافضة لسياسة الاعتقال الإداريّ، التي تصاعدت مؤخرًا، واستهدفت العديد من النشطاء، والصحفيين، ومن لهم دور اجتماعي ومعرفي وسياسي في الساحة الفلسطينيّة".

وطالب، للمؤسّسات الحقوقيّة الدوليّة وعلى رأسها الأمم المتحدة، "بالضغط جديّا على الاحتلال، لوقف سياسة الاعتقال الإداريّ، ووضع حد لجملة الانتهاكات التي يواصل الاحتلال تنفّذيها بحقّ الأسرى".

أخبار ذات صلة

(أونروا) تُعلن موعد صرف رواتب الموظفين والعقود المؤقتة

(أونروا) تُعلن موعد صرف رواتب الموظفين والعقود المؤقتة

&#34;شبكة المنظمات الأهلية&#34; يستنكر قرار الاحتلال إغلاق بحر قطاع غزة أمام الصيادين

"شبكة المنظمات الأهلية" يستنكر قرار الاحتلال إغلاق بحر قطاع غزة أمام الصيادين

المطران حنا: نتمنى أن تكون رسالة المقدسيين قد وصلت الى كل من يعنيهم الأمر

المطران حنا: نتمنى أن تكون رسالة المقدسيين قد وصلت الى كل من يعنيهم الأمر

مركز فلسطين: 633 حالة اعتقال من القدس منذ بداية العام الجاري

مركز فلسطين: 633 حالة اعتقال من القدس منذ بداية العام الجاري

قزاز: القدس محور القضية وأهلها أضافوا رصيداً وطنياً يعتمد عليه

قزاز: القدس محور القضية وأهلها أضافوا رصيداً وطنياً يعتمد عليه

فادية البرغوثي: هبة أهل القدس أفشلت 73 عامًا من الإرهاب والتهويد

فادية البرغوثي: هبة أهل القدس أفشلت 73 عامًا من الإرهاب والتهويد

تجريف أراضي زراعية غرب رام الله تمهيداً لإقامة بؤرة استيطانية

تجريف أراضي زراعية غرب رام الله تمهيداً لإقامة بؤرة استيطانية

الخارجية: وفاتان جديدتان بين جاليتنا في السعودية

الخارجية: وفاتان جديدتان بين جاليتنا في السعودية

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

&#34;شبكة المنظمات الأهلية&#34; يستنكر قرار الاحتلال إغلاق بحر قطاع غزة أمام الصيادين

"شبكة المنظمات الأهلية" يستنكر قرار الاحتلال إغلاق بحر قطاع غزة أمام الصيادين

المطران حنا: نتمنى أن تكون رسالة المقدسيين قد وصلت الى كل من يعنيهم الأمر

المطران حنا: نتمنى أن تكون رسالة المقدسيين قد وصلت الى كل من يعنيهم الأمر

40 يومًا على إضراب الأسير &#34;عماد سواركة&#34; رفضًا لاعتقاله الإداري في سجون الاحتلال

40 يومًا على إضراب الأسير "عماد سواركة" رفضًا لاعتقاله الإداري في سجون الاحتلال

مركز فلسطين: 633 حالة اعتقال من القدس منذ بداية العام الجاري

مركز فلسطين: 633 حالة اعتقال من القدس منذ بداية العام الجاري

قزاز: القدس محور القضية وأهلها أضافوا رصيداً وطنياً يعتمد عليه

قزاز: القدس محور القضية وأهلها أضافوا رصيداً وطنياً يعتمد عليه

فادية البرغوثي: هبة أهل القدس أفشلت 73 عامًا من الإرهاب والتهويد

فادية البرغوثي: هبة أهل القدس أفشلت 73 عامًا من الإرهاب والتهويد

تجريف أراضي زراعية غرب رام الله تمهيداً لإقامة بؤرة استيطانية

تجريف أراضي زراعية غرب رام الله تمهيداً لإقامة بؤرة استيطانية

الخارجية: وفاتان جديدتان بين جاليتنا في السعودية

الخارجية: وفاتان جديدتان بين جاليتنا في السعودية

منوعات

فنان مصري يهاجم محمد رمضان ويحدد من هو &#34;نمبر وان&#34; بدلًا منه

فنان مصري يهاجم محمد رمضان ويحدد من هو "نمبر وان" بدلًا منه

شاهد: هالة صدقي ترفض تغيير ملتها.. تفاصيل مثيرة للجدل

شاهد: هالة صدقي ترفض تغيير ملتها.. تفاصيل مثيرة للجدل

شاهد: كيف إحتفلت بوسي بيوم ميلاد فيفي عبده بعد تدهور حالتها الصحية

شاهد: كيف إحتفلت بوسي بيوم ميلاد فيفي عبده بعد تدهور حالتها الصحية

شاهد: رامز جلال يغير كامل خطة المقلب مع ريم مصطفى

شاهد: رامز جلال يغير كامل خطة المقلب مع ريم مصطفى

شاهد: هل أصبحت أسماء جلال نسخة من ياسمين صبري ؟

شاهد: هل أصبحت أسماء جلال نسخة من ياسمين صبري ؟

لهذا السبب.. آيتن عامر تهدد جمهورها باللجوء للقضاء

لهذا السبب.. آيتن عامر تهدد جمهورها باللجوء للقضاء

شاهد: ديانا حداد تصدم جمهورها بآخر إطلالة لها

شاهد: ديانا حداد تصدم جمهورها بآخر إطلالة لها

شاهد: منتج خليجي يكشف أجور الفنانات.. و أجر إلهام الفضالة صادم

شاهد: منتج خليجي يكشف أجور الفنانات.. و أجر إلهام الفضالة صادم

ما حقيقة رفع بلقيس فتحي قضية خلع على زوجها ؟

ما حقيقة رفع بلقيس فتحي قضية خلع على زوجها ؟

شاهد: هالة صدقي: &#34;مش لاقية حد يطلقني&#34;.. ما القصة ؟

شاهد: هالة صدقي: "مش لاقية حد يطلقني".. ما القصة ؟

عربي

&#34;إسرائيل&#34; تدرس إمكانية تعليق رحلات طيرانها مع الهند

"إسرائيل" تدرس إمكانية تعليق رحلات طيرانها مع الهند

&#34;إسرائيل&#34; تدرس إمكانية تعليق رحلات طيرانها مع الهند

"إسرائيل" تدرس إمكانية تعليق رحلات طيرانها مع الهند

&#34;إسرائيل&#34; تدرس إمكانية تعليق رحلات طيرانها مع الهند

"إسرائيل" تدرس إمكانية تعليق رحلات طيرانها مع الهند

رئيس الوزراء الليبي يؤجل أول زيارة لحكومته إلى بنغازي

رئيس الوزراء الليبي يؤجل أول زيارة لحكومته إلى بنغازي