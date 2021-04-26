مباشر | غزة: كلية الرباط الجامعية بوزارة الداخلية تخرج الدفعة التاسعة من بكالوريوس القانون والعلوم الشرطية

شؤون فلسطينية

قزاز: القدس محور القضية وأهلها أضافوا رصيداً وطنياً يعتمد عليه

قزاز: القدس محور القضية وأهلها أضافوا رصيداً وطنياً يعتمد عليه
رام الله - دنيا الوطن
أكد الناطق باسم قائمة القدس موعدنا يوسف قزاز أن القدس تؤكد على أنها محور القضية الفلسطينية بجهاد ورباط أبنائها نيابة عن الأمة الإسلامية جمعاء.

وقال قزاز إن أهل القدس أضافوا رصيدا وطنيا وجهاديا يمكن للقيادة السياسية الفلسطينية أن تعتمد عليه في كل محطة من محطاتها النضالية أو الديمقراطية وفي مقدمتها الانتخابات وغيرها.

ولفت قزاز إلى أن أهل القدس واجهوا الاحتلال في الميدان بصدورهم العارية، وما أيد موقفهم وعززه موقف المقاومة والفصائل والحراك الشعبي في الضفة وغزة وكل مناطق فلسطين المحتلة.

وقال قزاز:" نرفع القبعة للمقاومة في غزة التي أوجعت الاحتلال وبعثت برسائل قوية للاحتلال أن القدس ليست وحيدة".

وأكد قزاز أنه وفي الوقت الذي نراهن كثيرا على إخواننا في الشعوب العربية والإسلامية بأن فيهم الخير الكثير، لكن هذه الأنظمة المطبعة والمتهالكة والمتخاذلة لن نلتفت إليها.

وشدد قزاز على أن المسيرات التضامنية مع أهل القدس وشبابها أرسلت برسائل عديدة في مقدمتها للاحتلال بأننا شعب متجذر في أرضه، وليست القدس قابلة للتهويد، وأننا صابرون صامدون على أرضنا.

والرسالة الثانية، للفصائل الفلسطينية المقاومة، بأن تبقى متأهبة ومتحملة المسؤولية الكاملة في الدفاع عن حقوق شعبنا الفلسطيني ومقدساته.

والرسالة الثالثة للقيادة السياسية بأن الشعب الفلسطيني أضاف لكم إضافة نوعية بكيفية الاشتباك مع الاحتلال على أرض الواقع وليس بالشعارات.

وأزال الشباب المقدسي مساء أمس الأحد جميع الحواجز التي وضعتها قوات الاحتلال في ساحة ومدرجات باب العامود بمدينة القدس المحتلة، والتي تسببت باندلاع المواجهات على مدار الأيام الماضية.

وتمكن شباب القدس من فرض السيادة الوطنية وإجبار الاحتلال على إزالة الحواجز التي فشل بفرضها مرة أخرى، ليضاف هذا النجاح إلى نجاحات أخرى في معركة البوابات وباب الرحمة.

فيما دعا نشطاء مقدسيون لاستمرار الهبة الشعبية وصولاً لمنع الاحتلال والمستوطنين من اقتحام المسجد الأقصى ووقف عمليات الهدم والتهويد والاستيلاء على المنازل في أحياء القدس وخاصة الشيخ جراح.

أخبار ذات صلة

(أونروا) تُعلن موعد صرف رواتب الموظفين والعقود المؤقتة

(أونروا) تُعلن موعد صرف رواتب الموظفين والعقود المؤقتة

&#34;شبكة المنظمات الأهلية&#34; يستنكر قرار الاحتلال إغلاق بحر قطاع غزة أمام الصيادين

"شبكة المنظمات الأهلية" يستنكر قرار الاحتلال إغلاق بحر قطاع غزة أمام الصيادين

المطران حنا: نتمنى أن تكون رسالة المقدسيين قد وصلت الى كل من يعنيهم الأمر

المطران حنا: نتمنى أن تكون رسالة المقدسيين قد وصلت الى كل من يعنيهم الأمر

40 يومًا على إضراب الأسير &#34;عماد سواركة&#34; رفضًا لاعتقاله الإداري في سجون الاحتلال

40 يومًا على إضراب الأسير "عماد سواركة" رفضًا لاعتقاله الإداري في سجون الاحتلال

مركز فلسطين: 633 حالة اعتقال من القدس منذ بداية العام الجاري

مركز فلسطين: 633 حالة اعتقال من القدس منذ بداية العام الجاري

فادية البرغوثي: هبة أهل القدس أفشلت 73 عامًا من الإرهاب والتهويد

فادية البرغوثي: هبة أهل القدس أفشلت 73 عامًا من الإرهاب والتهويد

تجريف أراضي زراعية غرب رام الله تمهيداً لإقامة بؤرة استيطانية

تجريف أراضي زراعية غرب رام الله تمهيداً لإقامة بؤرة استيطانية

الخارجية: وفاتان جديدتان بين جاليتنا في السعودية

الخارجية: وفاتان جديدتان بين جاليتنا في السعودية

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

&#34;شبكة المنظمات الأهلية&#34; يستنكر قرار الاحتلال إغلاق بحر قطاع غزة أمام الصيادين

"شبكة المنظمات الأهلية" يستنكر قرار الاحتلال إغلاق بحر قطاع غزة أمام الصيادين

المطران حنا: نتمنى أن تكون رسالة المقدسيين قد وصلت الى كل من يعنيهم الأمر

المطران حنا: نتمنى أن تكون رسالة المقدسيين قد وصلت الى كل من يعنيهم الأمر

40 يومًا على إضراب الأسير &#34;عماد سواركة&#34; رفضًا لاعتقاله الإداري في سجون الاحتلال

40 يومًا على إضراب الأسير "عماد سواركة" رفضًا لاعتقاله الإداري في سجون الاحتلال

مركز فلسطين: 633 حالة اعتقال من القدس منذ بداية العام الجاري

مركز فلسطين: 633 حالة اعتقال من القدس منذ بداية العام الجاري

قزاز: القدس محور القضية وأهلها أضافوا رصيداً وطنياً يعتمد عليه

قزاز: القدس محور القضية وأهلها أضافوا رصيداً وطنياً يعتمد عليه

فادية البرغوثي: هبة أهل القدس أفشلت 73 عامًا من الإرهاب والتهويد

فادية البرغوثي: هبة أهل القدس أفشلت 73 عامًا من الإرهاب والتهويد

تجريف أراضي زراعية غرب رام الله تمهيداً لإقامة بؤرة استيطانية

تجريف أراضي زراعية غرب رام الله تمهيداً لإقامة بؤرة استيطانية

الخارجية: وفاتان جديدتان بين جاليتنا في السعودية

الخارجية: وفاتان جديدتان بين جاليتنا في السعودية

منوعات

فنان مصري يهاجم محمد رمضان ويحدد من هو &#34;نمبر وان&#34; بدلًا منه

فنان مصري يهاجم محمد رمضان ويحدد من هو "نمبر وان" بدلًا منه

شاهد: هالة صدقي ترفض تغيير ملتها.. تفاصيل مثيرة للجدل

شاهد: هالة صدقي ترفض تغيير ملتها.. تفاصيل مثيرة للجدل

شاهد: كيف إحتفلت بوسي بيوم ميلاد فيفي عبده بعد تدهور حالتها الصحية

شاهد: كيف إحتفلت بوسي بيوم ميلاد فيفي عبده بعد تدهور حالتها الصحية

شاهد: رامز جلال يغير كامل خطة المقلب مع ريم مصطفى

شاهد: رامز جلال يغير كامل خطة المقلب مع ريم مصطفى

شاهد: هل أصبحت أسماء جلال نسخة من ياسمين صبري ؟

شاهد: هل أصبحت أسماء جلال نسخة من ياسمين صبري ؟

لهذا السبب.. آيتن عامر تهدد جمهورها باللجوء للقضاء

لهذا السبب.. آيتن عامر تهدد جمهورها باللجوء للقضاء

شاهد: ديانا حداد تصدم جمهورها بآخر إطلالة لها

شاهد: ديانا حداد تصدم جمهورها بآخر إطلالة لها

شاهد: منتج خليجي يكشف أجور الفنانات.. و أجر إلهام الفضالة صادم

شاهد: منتج خليجي يكشف أجور الفنانات.. و أجر إلهام الفضالة صادم

ما حقيقة رفع بلقيس فتحي قضية خلع على زوجها ؟

ما حقيقة رفع بلقيس فتحي قضية خلع على زوجها ؟

شاهد: هالة صدقي: &#34;مش لاقية حد يطلقني&#34;.. ما القصة ؟

شاهد: هالة صدقي: "مش لاقية حد يطلقني".. ما القصة ؟

عربي

&#34;إسرائيل&#34; تدرس إمكانية تعليق رحلات طيرانها مع الهند

"إسرائيل" تدرس إمكانية تعليق رحلات طيرانها مع الهند

&#34;إسرائيل&#34; تدرس إمكانية تعليق رحلات طيرانها مع الهند

"إسرائيل" تدرس إمكانية تعليق رحلات طيرانها مع الهند

&#34;إسرائيل&#34; تدرس إمكانية تعليق رحلات طيرانها مع الهند

"إسرائيل" تدرس إمكانية تعليق رحلات طيرانها مع الهند

رئيس الوزراء الليبي يؤجل أول زيارة لحكومته إلى بنغازي

رئيس الوزراء الليبي يؤجل أول زيارة لحكومته إلى بنغازي