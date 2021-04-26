فادية البرغوثي: هبة أهل القدس أفشلت 73 عامًا من الإرهاب والتهويد

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رام الله - دنيا الوطن

أكدت المرشحة عن قائمة "القدس موعدنا" فادية البرغوثي أن الهبة الجماهيرية لأهل القدس وشبابها لخير دليل على أن 73 عاما من القتل والتدمير والاعتقال والتهجير وكل أساليب الإرهاب الذي مارسه الاحتلال والتهويد باءت بالفشل.



وأضافت البرغوثي أن شباب القدس اليوم يحملون الراية ويعيدون للقضية بوصلتها، ويرفعون الهامات ويراغمون عدوهم.



ولفتت البرغوثي إلى أن شباب القدس وجهوا رسالة للعالم أجمع أنهم على أرضهم وفي مقدساتهم وفي مدينتهم باقون، وأنهم الأصل وأن المحتلين عابرون، وأن أهل القدس هم الروح والجسد.



وأزال الشباب المقدسي مساء أمس الأحد جميع الحواجز التي وضعتها قوات الاحتلال في ساحة ومدرجات باب العامود بمدينة القدس المحتلة، والتي تسببت باندلاع المواجهات على مدار الأيام الماضية.



وتمكن شباب القدس من فرض السيادة الوطنية وإجبار الاحتلال على إزالة الحواجز التي فشل بفرضها مرة أخرى، ليضاف هذا النجاح إلى نجاحات أخرى في معركة البوابات وباب الرحمة.



وأدت المواجهات مع الاحتلال الإسرائيلي خلال الأيام الماضية، إلى اعتقال أكثر من 100 مقدسي، وإصابة 750 آخرين باعتداءات الاحتلال.



وشهدت مدينة القدس منذ بدء شهر رمضان، مواجهات يومية مع قوات الاحتلال التي حاولن تفريغ منطقة باب العامود وما حولها من المقدسيين.



وأدى مساء أمس، آلاف المواطنين صلاتي العشاء والتراويح في رحاب المسجد الأقصى المبارك، وعند الانتهاء منها تجمهروا عند باب العامود، مرددين الهتافات والشعارات الوطنية.



فيما دعا نشطاء مقدسيون لاستمرار الهبة الشعبية وصولاً لمنع الاحتلال والمستوطنين من اقتحام المسجد الأقصى ووقف عمليات الهدم والتهويد والاستيلاء على المنازل في أحياء القدس وخاصة الشيخ جراح.