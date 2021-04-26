مباشر | غزة: كلية الرباط الجامعية بوزارة الداخلية تخرج الدفعة التاسعة من بكالوريوس القانون والعلوم الشرطية

شؤون فلسطينية

"المجلس الوطني" يطلع برلمانات عالمية على انتهاكات الاحتلال في القدس

"المجلس الوطني" يطلع برلمانات عالمية على انتهاكات الاحتلال في القدس
رام الله - دنيا الوطن
أطلع رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون، برلمانات عالمية على اعتداءات وانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين بحق أبناء شعبنا في مدينة القدس المحتلة ومحيط المسجد الأقصى المبارك.

وبيّن المجلس الوطني في رسائل متطابقة أرسلها لرؤساء الاتحادات والجمعيات البرلمانية في العالم، ورؤساء برلمانات نوعية في قارات العالم، أن قوات الاحتلال والمستوطنين صعدوا من عدوانهم على المصلين ومقدساتهم وعلى المدنيين الفلسطينيين منذ بداية شهر رمضان المبارك، ونكلوا بهم، وهاجموا منازلهم وممتلكاتهم الأخرى، ما أدى لإصابة نحو 140 مواطنا، واعتقال 100 آخرين.

وأوضح المجلس في رسائله أن الانتهاكات والقمع الوحشي جاء بعد حملات تحريض عنصرية من جماعات إرهابية استيطانية كمنظمة "لاهافا" ضد المواطنين المقدسيين، بحماية جيش وشرطة الاحتلال.

وأشار الى أن استمرار اسرائيل في تنفيذ مخططها بالتطهير العرقي للمقدسيين وتهجيرهم من ممتلكاتهم في الشيخ جراح، والبستان وبطن الهوى في بلدة سلوان، انتهاك لاتفاقية جنيف الرابعة، وقرارات مجلس الأمن الدولي خاصة قرار(2334) لعام 2016.

وحثّ المجلس الوطني البرلمانات على تحمل مسؤولياتها القانونية والاخلاقية بإعلان مواقف صريحة إزاء الجرائم المتكررة واستهداف المدنيين العزل في مدينة القدس، وبذل الجهود الكافية بالضغط على حكوماتها لتوفير الحماية لشعبنا في سائر الأراضي الفلسطينية، وفق قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة ES-10/L.23 لعام 2018.

ودعا الى إرسال رسائل واضحة الى الاحتلال بأن انتهاكاته الإجرامية تغذي العنف والكراهية، وتجر المنطقة الى حرب دينية، في ظل الاستهداف المباشر والمساس الصارخ بالأماكن والمعتقدات الدينية.

وختم المجلس رسائله بالتأكيد على أن تفعيل مبدأ المساءلة وإنزال العقوبات وعدم الإفلات منها، كفيل بردع الاحتلال، مضيفا أن الحل الجذري لوقف الجرائم يكون بإنهاء الاحتلال عن أراضي دولة فلسطين وعاصمتها مدينة القدس.

أخبار ذات صلة

(أونروا) تُعلن موعد صرف رواتب الموظفين والعقود المؤقتة

(أونروا) تُعلن موعد صرف رواتب الموظفين والعقود المؤقتة

&#34;شبكة المنظمات الأهلية&#34; يستنكر قرار الاحتلال إغلاق بحر قطاع غزة أمام الصيادين

"شبكة المنظمات الأهلية" يستنكر قرار الاحتلال إغلاق بحر قطاع غزة أمام الصيادين

المطران حنا: نتمنى أن تكون رسالة المقدسيين قد وصلت الى كل من يعنيهم الأمر

المطران حنا: نتمنى أن تكون رسالة المقدسيين قد وصلت الى كل من يعنيهم الأمر

40 يومًا على إضراب الأسير &#34;عماد سواركة&#34; رفضًا لاعتقاله الإداري في سجون الاحتلال

40 يومًا على إضراب الأسير "عماد سواركة" رفضًا لاعتقاله الإداري في سجون الاحتلال

مركز فلسطين: 633 حالة اعتقال من القدس منذ بداية العام الجاري

مركز فلسطين: 633 حالة اعتقال من القدس منذ بداية العام الجاري

قزاز: القدس محور القضية وأهلها أضافوا رصيداً وطنياً يعتمد عليه

قزاز: القدس محور القضية وأهلها أضافوا رصيداً وطنياً يعتمد عليه

فادية البرغوثي: هبة أهل القدس أفشلت 73 عامًا من الإرهاب والتهويد

فادية البرغوثي: هبة أهل القدس أفشلت 73 عامًا من الإرهاب والتهويد

تجريف أراضي زراعية غرب رام الله تمهيداً لإقامة بؤرة استيطانية

تجريف أراضي زراعية غرب رام الله تمهيداً لإقامة بؤرة استيطانية

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

&#34;شبكة المنظمات الأهلية&#34; يستنكر قرار الاحتلال إغلاق بحر قطاع غزة أمام الصيادين

"شبكة المنظمات الأهلية" يستنكر قرار الاحتلال إغلاق بحر قطاع غزة أمام الصيادين

المطران حنا: نتمنى أن تكون رسالة المقدسيين قد وصلت الى كل من يعنيهم الأمر

المطران حنا: نتمنى أن تكون رسالة المقدسيين قد وصلت الى كل من يعنيهم الأمر

40 يومًا على إضراب الأسير &#34;عماد سواركة&#34; رفضًا لاعتقاله الإداري في سجون الاحتلال

40 يومًا على إضراب الأسير "عماد سواركة" رفضًا لاعتقاله الإداري في سجون الاحتلال

مركز فلسطين: 633 حالة اعتقال من القدس منذ بداية العام الجاري

مركز فلسطين: 633 حالة اعتقال من القدس منذ بداية العام الجاري

قزاز: القدس محور القضية وأهلها أضافوا رصيداً وطنياً يعتمد عليه

قزاز: القدس محور القضية وأهلها أضافوا رصيداً وطنياً يعتمد عليه

فادية البرغوثي: هبة أهل القدس أفشلت 73 عامًا من الإرهاب والتهويد

فادية البرغوثي: هبة أهل القدس أفشلت 73 عامًا من الإرهاب والتهويد

تجريف أراضي زراعية غرب رام الله تمهيداً لإقامة بؤرة استيطانية

تجريف أراضي زراعية غرب رام الله تمهيداً لإقامة بؤرة استيطانية

الخارجية: وفاتان جديدتان بين جاليتنا في السعودية

الخارجية: وفاتان جديدتان بين جاليتنا في السعودية

منوعات

فنان مصري يهاجم محمد رمضان ويحدد من هو &#34;نمبر وان&#34; بدلًا منه

فنان مصري يهاجم محمد رمضان ويحدد من هو "نمبر وان" بدلًا منه

شاهد: هالة صدقي ترفض تغيير ملتها.. تفاصيل مثيرة للجدل

شاهد: هالة صدقي ترفض تغيير ملتها.. تفاصيل مثيرة للجدل

شاهد: كيف إحتفلت بوسي بيوم ميلاد فيفي عبده بعد تدهور حالتها الصحية

شاهد: كيف إحتفلت بوسي بيوم ميلاد فيفي عبده بعد تدهور حالتها الصحية

شاهد: رامز جلال يغير كامل خطة المقلب مع ريم مصطفى

شاهد: رامز جلال يغير كامل خطة المقلب مع ريم مصطفى

شاهد: هل أصبحت أسماء جلال نسخة من ياسمين صبري ؟

شاهد: هل أصبحت أسماء جلال نسخة من ياسمين صبري ؟

لهذا السبب.. آيتن عامر تهدد جمهورها باللجوء للقضاء

لهذا السبب.. آيتن عامر تهدد جمهورها باللجوء للقضاء

شاهد: ديانا حداد تصدم جمهورها بآخر إطلالة لها

شاهد: ديانا حداد تصدم جمهورها بآخر إطلالة لها

شاهد: منتج خليجي يكشف أجور الفنانات.. و أجر إلهام الفضالة صادم

شاهد: منتج خليجي يكشف أجور الفنانات.. و أجر إلهام الفضالة صادم

ما حقيقة رفع بلقيس فتحي قضية خلع على زوجها ؟

ما حقيقة رفع بلقيس فتحي قضية خلع على زوجها ؟

شاهد: هالة صدقي: &#34;مش لاقية حد يطلقني&#34;.. ما القصة ؟

شاهد: هالة صدقي: "مش لاقية حد يطلقني".. ما القصة ؟

عربي

&#34;إسرائيل&#34; تدرس إمكانية تعليق رحلات طيرانها مع الهند

"إسرائيل" تدرس إمكانية تعليق رحلات طيرانها مع الهند

&#34;إسرائيل&#34; تدرس إمكانية تعليق رحلات طيرانها مع الهند

"إسرائيل" تدرس إمكانية تعليق رحلات طيرانها مع الهند

&#34;إسرائيل&#34; تدرس إمكانية تعليق رحلات طيرانها مع الهند

"إسرائيل" تدرس إمكانية تعليق رحلات طيرانها مع الهند

رئيس الوزراء الليبي يؤجل أول زيارة لحكومته إلى بنغازي

رئيس الوزراء الليبي يؤجل أول زيارة لحكومته إلى بنغازي