الاحتلال يجرف أراضي المواطنين في دير قديس ونعلين غرب رام الله

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رام الله - دنيا الوطن

جرفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، أراضي عدد من المواطنين في قريتي دير قديس ونعلين غرب مدينة رام الله.



وأفادت مصادر محلية في دير قديس، إن جرافات الاحتلال شرعت بأعمال تجريف في أراضي المواطنين، معظمها مزروعة بأشجار الزيتون، تمهيدا لإقامة بؤرة استيطانية جديدة.



وأضافت أن عدة مستوطنات تقام على أراضي المواطنين في تلك المنطقة منها "نيلي" و "نعلة" ومن الجهة المقابلة مستوطنة "موديعين".