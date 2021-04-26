عكرمة صبري: إخلاء الشيخ جراح تطهير عرقي وتنفيذ لسياسة الأرض المحروقة

الشيخ عكرمة صبري

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رام الله - دنيا الوطن

أكد الشيخ عكرمة صبري، خطيب المسجد الأقصى، رئيس الهيئة الإسلامية العليا في القدس أن الاحتلال يتعامل مع المقدسيين بسياسة الأرض المحروقة والتطهير العرقي من خلال إصراره على إخلاء حي الشيخ جراح مطلع مايو القادم.



وأوضح صبري أن أهالي حي الشيخ جراح متمسكون بحقهم وهناك من الوثائق ما تعزز مواقفهم.



وقال خطيب الأقصى:" لا يوجد حق للمستوطنين ولا يحق لسلطات الاحتلال الإسرائيلي ومحاكمها أن تخلي بيوت حي الشيخ جراح".



وأشار صبري الى أن الاحتلال لا يسير على قوانين عادلة بل يتجنب الخوض في موضوع ملكية الأرض لأن المستوطنين غير قادرين على اثبات ملكيتهم لها.



وأكد أن تلاعب الاحتلال قانونيا يهدف لوضع اليد على مساحات واسعة من القدس لتهويد المدينة بشكل كامل وتغيير الواقع الديمغرافي فيها.



واعتبر صبري أن ما سيترتب على الاخلاء هي قضية إنسانية اجتماعية، مطالبا المجتمع الدولي ومؤسسات حقوق الانسان بضرورة التدخل لوقف ممارسات الاحتلال الظالمة.