هاني المصري: قرار تأجيل الانتخابات اتخذ وهو أخطر قرار منذ فترة طويلة

من اتخاذ قرار تأجيل الانتخابات، مؤكداً أن الوفاء للقدس يتطلب إجراء الانتخابات في موعدها ورفض الفيتو الإسرائيلي، فالتأجيل يعني عدم إجراء الانتخابات الفلسطينية لسنوات مقبلة، وسيترك تداعيات كبيرة على المستوى السياسي والقانوني والديمقراطي.



وطالب القوائم التي اجتازت الترشيح بتشكيل ضغط سياسي وشعبي للحيلولة دون اتخاذ قرار التأجيل الذي يرى أنه قد يكون اتُّخذ فعلياً وبانتظار الإعلان عنه خلال الأيام المقبلة.



رام الله - دنيا الوطنقال المرشح عن قائمة الحرية، هاني المصري: إن قرار تأجيل الانتخابات الفلسطينية، اتخذ فعلًا، واصفًا اياه بأنه أخطر قرار يتخذ منذ فترة طويلة.وأضاف المصري في تصريح مقتضب عبر صفحته بموقع (فيسبوك): "لا بد من معارضة واسعة لهذا القرار شعبيًا وسياسيًا حتى لا ينجح بمنع أحداث التغيير الممكن على طريق التغيير الشامل الذي نحن بأمس الحاجة له، وهو لاح بالأفق، ومن أجل الحؤول دون تداعياته الوخيمة سياسيًا ووطنيًا وقانونيًا وديمقراطيًا".وكان المصري قد حذر في ندوة عبر تطبيق (زووم)