قيادي بـ (حماس): شعار "لا انتخابات بدون القدس" يستخدم ذريعة لتأجيلها

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

قال القيادي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، عبد الرحمن زيدان، إن من كان حريصاً على القدس ومشاركة المقدسيين في الانتخابات فليبحث عن وسائل لفرض الانتخابات في المدينة.



وأكد في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن محاولة الاحتلال التعرض لحق المقدسيين في المشاركة بالانتخابات ستشكل حرجاً له أمام العالم.



ودعا زيدان الى تحديد المفاهيم وعدم الانخداع بشعار "لا انتخابات بدون القدس"، منبهاً الى أن ذلك الشعار يستخدم ذريعة لتأجيل الانتخابات وإطالة أمد التفرد بالسلطة.



وطالب بجواب واضح ممن يختبئ خلف هذا الشعار: "هل مشاركة المقدسيين المطلوبة والمقبولة هي السقف الذي ورد في أوسلو ومورس في انتخابات 96 و2006؟".



وأكد أن هذا الخيار مرفوض من أكثر من 33 قائمة انتخابية تستعد لخوض انتخابات المجلس التشريعي.