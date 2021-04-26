دولي

على خلفية استمرار الصواريخ.. دعوة وزراء (كابينت) لاجتماع مساء اليوم

على خلفية استمرار الصواريخ.. دعوة وزراء (كابينت) لاجتماع مساء اليوم
أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أفادت (القناة 12) الإسرائيلية، اليوم الاثنين، بأن وزراء المجلس الوزاري للشؤون السياسية والأمنية (كابينت)، تم دعوتهم لاجتماع الساعة الثالثة عصر اليوم، على خلفية استمرار إطلاق الصواريخ من غزة.

وأوعز وزير الجيش الإسرائيلي، بيني غانتس، إلى الدوائر الأمنية بالإبقاء على حالة التأهب، تحسبا لاحتمال التصعيد في المنطقة المحيطة بقطاع غزة. 

وفي جلسة تقييمية بمشاركة رئيس أركان جيش الاحتلال، الجنرال افيف كوخافي، أكد غانتس على أن إسرائيل توجه للفلسطينيين رسالة مفادها، "أنها لا تتورع عن اتخاذ كل الإجراءات اللازمة للدفاع عن مواطنيها"، وفق تعبيره.

واستمر فجر اليوم الاثنين، إطلاق المقاومة للصواريخ صوب مناطق غلاف غزة، حيث دوت صفارات الإنذار.

وأعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن ثلاثة صواريخ أطلقت من قطاع غزة، تجاه منطقة (سديروت)، اعترضت القبة اثنين منهم، وسقط الثالث داخل القطاع.

وأصيب اثنان من المستوطنين، بجروح طفيفة أثناء هروبهم إلى الملاجئ لحظة تفعيل الصفارات، بحسب ما ذكرت إذاعة (الجنوب) الإسرائيلية.

وقالت القناة (13) الإسرائيلية، إن القبة الحديدية حاولت اعتراض صاروخين على الأقل، في سماء مستوطنة (سديروت) المحاذية للقطاع.

وذكر الصحفي الإسرائيلي، تال ليف رام،  أن وابلاً من الصواريخ أطلق على (شاعر هنيجف) و (سيديروت).

وأبلغت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، فجر الإثنين، هيئة الشؤون المدنية بغزة قرارها باغلاق البحر أمام الصيادين بشكل كامل رداً على استمرار اطلاق الصواريخ من القطاع.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال: "في ختام مشاورات أمنية في ضوء مواصلة إطلاق القذائف الصاروخية من قطاع غزة، يعلن منسق أعمال الحكومة الجنرال غسان عليان عن إغلاق مساحة الصيد البحري كاملة في قطاع غزة ابتداء من الساعة السادسة صباحاً وحتى إشعار آخر".

أخبار ذات صلة

تجدد المفاوضات بين نتنياهو وغانتس بشأن حكومة تناوب

تجدد المفاوضات بين نتنياهو وغانتس بشأن حكومة تناوب

مساعد الرئيس الروسي: قمة بوتين وبايدن قد تعقد في يونيو

مساعد الرئيس الروسي: قمة بوتين وبايدن قد تعقد في يونيو

بايدن: مصممون على مساعدة الهند في التصدي لوباء (كورونا)

بايدن: مصممون على مساعدة الهند في التصدي لوباء (كورونا)

البرازيل تسجل 1305 وفيات جديدة بفيروس (كورونا)

البرازيل تسجل 1305 وفيات جديدة بفيروس (كورونا)

(كورونا) حول العالم: الوفيات تقترب من 3 ملايين ونصف المليون

(كورونا) حول العالم: الوفيات تقترب من 3 ملايين ونصف المليون

قبل انقضاء فترة تكليفه.. نتنياهو يكثف مساعيه لتشكيل حكومة في إسرائيل

قبل انقضاء فترة تكليفه.. نتنياهو يكثف مساعيه لتشكيل حكومة في إسرائيل

الصحة البرازيلية: تسجيل 3076 وفاة وأكثر من 71 ألف إصابة جديدة بـ(كورونا)

الصحة البرازيلية: تسجيل 3076 وفاة وأكثر من 71 ألف إصابة جديدة بـ(كورونا)

المكسيك تسجل 3308 إصابات و349 وفاة جديدة بـ(كورونا)

المكسيك تسجل 3308 إصابات و349 وفاة جديدة بـ(كورونا)

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

غزة: وكيل وزارة التعليم يتفقد برنامج &#34;نحو التمكين والتميز&#34; لطلبة الثانوية العامة

غزة: وكيل وزارة التعليم يتفقد برنامج "نحو التمكين والتميز" لطلبة الثانوية العامة

الاحتلال يُصدر أمر اعتقالٍ إداريّ جديد بحقّ الأسير محمد أبو عيشة

الاحتلال يُصدر أمر اعتقالٍ إداريّ جديد بحقّ الأسير محمد أبو عيشة

هيئة الأسرى تكشف عن شهادات لثلاثة فتية تعرضوا للتعذيب ونُكل بهم أثناء اعتقالهم

هيئة الأسرى تكشف عن شهادات لثلاثة فتية تعرضوا للتعذيب ونُكل بهم أثناء اعتقالهم

طالع: كشف السفر عبر معبر رفح البري ليوم غد الثلاثاء

طالع: كشف السفر عبر معبر رفح البري ليوم غد الثلاثاء

&#34;الداخلية&#34; تصدر تنويهاً بشأن أصوات انفجارات وإطلاق نار يُسمع بمنطقة غرب غزة

"الداخلية" تصدر تنويهاً بشأن أصوات انفجارات وإطلاق نار يُسمع بمنطقة غرب غزة

رئيس قائمة &#34;صوت الناس&#34;: التلويح بتأجيل الانتخابات بسبب جملة المشاكل الداخلية لدى فريق بعينه

رئيس قائمة "صوت الناس": التلويح بتأجيل الانتخابات بسبب جملة المشاكل الداخلية لدى فريق بعينه

حزب الشعب يحيي القدس الباسلة على صمود أهلها وانتصار إرادتهم على المحتل

حزب الشعب يحيي القدس الباسلة على صمود أهلها وانتصار إرادتهم على المحتل

القدس: &#34;مستعربون&#34; يختطفون 4 شبان من بيت حنينا

القدس: "مستعربون" يختطفون 4 شبان من بيت حنينا

منوعات

فنان مصري يهاجم محمد رمضان ويحدد من هو &#34;نمبر وان&#34; بدلًا منه

فنان مصري يهاجم محمد رمضان ويحدد من هو "نمبر وان" بدلًا منه

شاهد: هالة صدقي ترفض تغيير ملتها.. تفاصيل مثيرة للجدل

شاهد: هالة صدقي ترفض تغيير ملتها.. تفاصيل مثيرة للجدل

شاهد: كيف إحتفلت بوسي بيوم ميلاد فيفي عبده بعد تدهور حالتها الصحية

شاهد: كيف إحتفلت بوسي بيوم ميلاد فيفي عبده بعد تدهور حالتها الصحية

شاهد: رامز جلال يغير كامل خطة المقلب مع ريم مصطفى

شاهد: رامز جلال يغير كامل خطة المقلب مع ريم مصطفى

شاهد: هل أصبحت أسماء جلال نسخة من ياسمين صبري ؟

شاهد: هل أصبحت أسماء جلال نسخة من ياسمين صبري ؟

لهذا السبب.. آيتن عامر تهدد جمهورها باللجوء للقضاء

لهذا السبب.. آيتن عامر تهدد جمهورها باللجوء للقضاء

شاهد: ديانا حداد تصدم جمهورها بآخر إطلالة لها

شاهد: ديانا حداد تصدم جمهورها بآخر إطلالة لها

شاهد: منتج خليجي يكشف أجور الفنانات.. و أجر إلهام الفضالة صادم

شاهد: منتج خليجي يكشف أجور الفنانات.. و أجر إلهام الفضالة صادم

ما حقيقة رفع بلقيس فتحي قضية خلع على زوجها ؟

ما حقيقة رفع بلقيس فتحي قضية خلع على زوجها ؟

شاهد: هالة صدقي: &#34;مش لاقية حد يطلقني&#34;.. ما القصة ؟

شاهد: هالة صدقي: "مش لاقية حد يطلقني".. ما القصة ؟

عربي

رئيس الوزراء الليبي يؤجل أول زيارة لحكومته إلى بنغازي

رئيس الوزراء الليبي يؤجل أول زيارة لحكومته إلى بنغازي

بعد حريق المستشفى.. حريقان جديدان في العراق

بعد حريق المستشفى.. حريقان جديدان في العراق

الإمارات: قلقون إزاء الأحداث الأخيرة في القدس المحتلة

الإمارات: قلقون إزاء الأحداث الأخيرة في القدس المحتلة

مصر والأردن: على إسرائيل وقف الإجراءات الاستفزازية لإنهاء التوتر واستعادة الهدوء

مصر والأردن: على إسرائيل وقف الإجراءات الاستفزازية لإنهاء التوتر واستعادة الهدوء