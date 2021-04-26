تجدد المفاوضات بين نتنياهو وغانتس بشأن حكومة تناوب





كما اقترح نتنياهو على رئيس حركة شاس الوزير اريه درعي تولي رئاسة الحكومة خلال السنة الأولى بهدف ضم غدعون ساعر اليها، ورفض درعي الاقتراح.



وقالت مصادر صحفية، وفق ما نقلت هيئة البث (مكان)، أنه من المرتقب أن يعارض غدعون ساعر حتى أن يكون بنيامين نتنياهو الثاني في حكومة تناوب، وينجم موقفه عن الادراك أن نتنياهو سيواصل الهيمنة على الحكومة كرئيس وزراء بديل، وأن عودته إلى سدة الحكم ستعيد الوضع الى سابق عهده.



وعلمت (مكان)، أن نتنياهو وغانتس، حاولا إقرار نشاط عملياتي دون علم أعضاء المجلس الوزاري للشؤون السياسية والأمنية. وفي اللحظة الأخيرة اضطُرا للحصول على دعم عدد مقلص من وزراء المجلس للعملية، ونفى مكتب رئيس الوزراء صحة النبأ.



رام الله - دنيا الوطنمع بقاء ثمانية أيام فقط أمام رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو لتشكيل حكومة، يناقش مع رئيس (أزرق أبيض)، بيني غانتس إمكانية التناوب على رئاسة الوزراء على ان يتولى هذا المنصب أولا غانتس.