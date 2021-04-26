فتح: القدس تنتصر

وقال عضو المجلس الثوري، المتحدث الرسمي باسم حركة فتح، أسامه القواسمي، إن "إذعان الاحتلال الإسرائيلي وأزالة الحواجز وإنسحابة من باب العامود، ليعيدنا بالذاكرة مرة أخرى بالبوابات الالكترونية التي أزيلت تحت وطأة جباه المصليين وسواعد الأبطال الأشاوس وأقدام أهل بيت المقدس التي لا ترتجف ولا تنحني الا للواحد القهار" .





وأضاف القواسمي: أن المقدسيين بهبتهم المباركه يدافعون عن كرامة الأمتين العربية والإسلامية، ويعلنون اليوم بحناجرهم المدوية بإسم فلسطين والأقصى والقيامة أن القدس هي بوابة الحل، ولا إستقرار دون أن تعود الى كما كاتت وستبقى زهرة المدائن وعاصمة دولة فلسطين المستقلة.



رام الله - دنيا الوطنعبرت حركة فتح عن فخرها واعتزازها بانتصار أهلنا وشعبنا الأبي البطل المرابط الصامد في القدس العاصمة، مؤكدة أن القدس بأهلها الأسود المزمجره تؤكد وتعلن للقاصي والداني فلسطينيتها وعروبتها وأنها بالرغم من كل محاولات الأسرلة والتهويد تبقى الأقوى والأعند والأكثر تجذرا بتاريخا وحاضرها ومستقبلها، ولو تخلى عنها جهلة التاريخ وفاقدي البصيره من ذوي القربى، ورغم أنف الأحتلال الإسرائيلي وجنوده المدججين بالحقد والكراهية.