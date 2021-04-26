"المقاومة الشعبية": إزالة حواجز الاحتلال في باب العامود هو "انتصار لشبابنا الثائر"

قالت حركة المقاومة الشعبية، إن إزالة حواجز الاحتلال في باب العامود هو "انتصار لشبابنا الثائر وأهل القدس الميامين الذين انتفضوا في وجه الغطرسة الصهيونية".



وأضافت في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: "نبارك لشعبنا في المدينة المقدسة، هذا الانتصار، والذي يؤكد على إصراره وعزيمته، بإنتزاع حقه بالقوة، ومنع تدنيس مسجدنا الأقصى من قبل قطعان المستوطنين".



وشددت على أن "ثورة شباب القدس تمثل انتكاسة لقطار التطبيع، وترسل رسالة واضحة إلى العدو، ان شعبنا لديه الجهوزية الكاملة والعزيمة والإصرار للدفاع عن مسرى رسول الله، وأنه لن يترك حقه في أرضه مهما بلغت المغريات والتحديات".



رام الله - دنيا الوطن