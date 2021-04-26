المبادرة الوطنية: شباب وأهل القدس انتصروا على الاحتلال

جانب من مواجهات القدس

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رام الله - دنيا الوطن

أشادت حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية بالانتصار الذي حققه شباب وأهالي القدس بإزالة الحواجز في باب العامود كما أسقطوا من قبل البوابات الإلكترونية أمام المسجد الأقصى.



وقالت المبادرة في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: إن الفضل الأول و الأخير في هذا الانتصار يعود لشباب القدس وأهلها الذين أثبتوا أن وحدة النضال والإصرار على الحق قادرة على إفشال إجراءات واضطهاد المحتلين والتصدي لعنصريتهم.



وأوضحت المبادرة أن هذا الانتصار يؤكد امكانية فرض الانتخابات الديمقراطية في القدس رغم أنف الاحتلال وجعلها معركة مقاومة شعبية ناجحة.