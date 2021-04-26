شؤون فلسطينية

مع استمرار إطلاق الصواريخ.. غانتس يوعز بالإبقاء على حالة التأهب بمحيط القطاع

مع استمرار إطلاق الصواريخ.. غانتس يوعز بالإبقاء على حالة التأهب بمحيط القطاع
غانتس مع قادة الجيش
رام الله - دنيا الوطن
أوعز وزير الجيش الإسرائيلي، بيني غانتس، إلى الدوائر الأمنية بالإبقاء على حالة التأهب، تحسبا لاحتمال التصعيد في المنطقة المحيطة بقطاع غزة. 

وفي جلسة تقييمية بمشاركة رئيس أركان جيش الاحتلال، الجنرال افيف كوخافي، أكد غانتس على أن إسرائيل توجه للفلسطينيين رسالة مفادها، "أنها لا تتورع عن اتخاذ كل الإجراءات اللازمة للدفاع عن مواطنيها"، وفق تعبيره.

واستمر فجر اليوم الاثنين، إطلاق المقاومة للصواريخ صوب مناطق غلاف غزة، حيث دوت صفارات الإنذار.

وأعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن ثلاثة صواريخ أطلقت من قطاع غزة، تجاه منطقة (سديروت)، اعترضت القبة اثنين منهم، وسقط الثالث داخل القطاع.

وأصيب اثنان من المستوطنين، بجروح طفيفة أثناء هروبهم إلى الملاجئ لحظة تفعيل الصفارات، بحسب ما ذكرت إذاعة (الجنوب) الإسرائيلية.

وقالت القناة (13) الإسرائيلية، إن القبة الحديدية حاولت اعتراض صاروخين على الأقل، في سماء مستوطنة (سديروت) المحاذية للقطاع.

وذكر الصحفي الإسرائيلي، تال ليف رام،  أن وابلاً من الصواريخ أطلق على (شاعر هنيجف) و (سيديروت).

وأبلغت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، فجر الإثنين، هيئة الشؤون المدنية بغزة قرارها باغلاق البحر أمام الصيادين بشكل كامل رداً على استمرار اطلاق الصواريخ من القطاع.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال: "في ختام مشاورات أمنية في ضوء مواصلة إطلاق القذائف الصاروخية من قطاع غزة، يعلن منسق أعمال الحكومة الجنرال غسان عليان عن إغلاق مساحة الصيد البحري كاملة في قطاع غزة ابتداء من الساعة السادسة صباحاً وحتى إشعار آخر".

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