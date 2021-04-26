سلامة: اجتماع للفصائل والقوى الفلسطينية قبل نهاية الأسبوع لتتحمل مسؤولياتها بشأن الانتخابات بالقدس





وأفادت قناة (الميادين)، مساء الأحد الأحد، بأن هناك توجهاً نحو إعلان تأجيل الانتخابات الفلسطينية خلال 48 ساعة المقبلة، لافتة إلى أنه يلي ذلك توجه لإجراء تعديل حكومي فلسطيني في حال تقرر التأجيل.



وكان عضو اللجنتين المركزية لحركة فتح، والتنفيذية لمنظمة التحرير، قال أمس الأحد: إن اجتماعاً ستعقده القيادة قبل نهاية الأسبوع، وفق ما تم الاتفاق بين كافة فصائل منطمة التحرير، سواءً المشاركين للانتخابات أو المقاطعين لها.



وشدد الأحمد على أنه لا قيمة للانتخابات إطلاقا دون القدس وليست قفزة بالهواء كما يقول بعض الجهلة بالعمل الوطني، والذين يدعون لتحويل الانتخابات إلى اشتباك، و"لا يشاركون في أي اشتباك".



رام الله - دنيا الوطنقالت عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، دلال سلامة، اليوم الاثنين، إن اجتماعاً سيعقد قبل نهاية الأسبوع، للفصائل والقوى الفلسطينية، لتتحمل مسؤولياتها بشأن إجراء الانتخابات بالقدس.وشددت في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، على أن عدم إقامة الانتخابات بالقدس ترشحاً وانتخاباً وفق الاتفاقيات الموقعة "انسياق وراء (صفقة القرن)".