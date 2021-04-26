تفاصيل حالة الطقس في فلسطين حتى يوم الخميس

المدينـة



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غـداً ع- ص



بعد غـد ع- ص



المدينـة



اليـوم ع – ص



غـداً ع – ص



بعد غـد ع- ص



القدس 20-12 22-12 27-15 بيت لحم 20-12 22-12 27-15 رام الله والبيرة 19-11 21-11 26-14 طولكرم 24-17 24-13 26-15 نابلس 21-13 23-13 28-16 قلقيلية 24-17 24-13 26-15 جنين 23-14 25-14 30-16 سلفيت 20-12 22-12 27-15 طوباس 24-15 26-15 31-17 روابي 21-13 23-13 28-16 الخليل 19-11 21-11 26-14 غزه 25-18 23-14 25-16 أريحا 31-19 33-19 37-21 خانيونس 25-18 23-14 25-16 الأغوار الشمالية 29-17 31-17 34-19 رفح 24-17 24-13 26-15

رام الله - دنيا الوطنيكون الجو غائما جزئيا ربيعيا لطيفا في معظم المناطق نهاراً وبارداً خاصة فوق المرتفعات الجبلية ليلاً، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح أدنى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.هذه الليلة: يكون الجو غائماً جزئياً الى صاف ولطيفا في معظم المناطق، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.يوم الثلاثاء، يكون الجو غائما جزئيا ربيعيا لطيفا في معظم المناطق نهاراً وبارداً خاصة فوق المرتفعات الجبلية ليلاً ، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام، والرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.يوم الأربعاء، يكون الجو غائما جزئيا الى صاف وحارا نسبيا الى حار ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية،الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.يوم الخميس، يكون الجو صافيا وجافا حارا الى حار جدا ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 10 درجات مئوية،الرياح شمالية غربية إلى جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي