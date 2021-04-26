شؤون فلسطينية

الاحتلال يغلق بحر غزة أمام الصيادين بشكل كامل حتى إشعار آخر

الاحتلال يغلق بحر غزة أمام الصيادين بشكل كامل حتى إشعار آخر
رام الله - دنيا الوطن
أبلغت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، فجر الإثنين، هيئة الشؤون المدنية بغزة قرارها باغلاق البحر أمام الصيادين بشكل كامل رداً على استمرار اطلاق الصواريخ من القطاع.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال: "في ختام مشاورات أمنية في ضوء مواصلة إطلاق القذائف الصاروخية من قطاع غزة، يعلن منسق أعمال الحكومة الجنرال غسان عليان عن إغلاق مساحة الصيد البحري كاملة في قطاع غزة ابتداء من الساعة السادسة صباحاً وحتى إشعار آخر".

وفي وقت سابق، أعلنت قوات الاحتلال، نيتها تخفيض مساحة الصيد إلى تسعة أميال، بدءاً من الساعة السادسة من صباح اليوم الإثنين، قبل أن تعلن عن قرارها الجديد.

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