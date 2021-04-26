الإمارات تدعو "إسرائيل" إلى خفض التصعيد في "القدس الشرقية المحتلة"

دعت دولة الإمارات، فجر الإثنين، "إسرائيل" إلى "تحمل مسؤوليتها في خفض التصعيد" في "القدس الشرقية المحتلة" و" إنهاء كافة الاعتداءات والممارسات التي تؤدي إلى استمرار حالة من التوتر والاحتقان".



وأعربت الإمارات، في بيان لوزارة الخارجية والتعاون الدولي، عن "قلقها الشديد إزاء أحداث العنف التي شهدتها القدس الشرقية المحتلة والتي قامت بها مجموعات يمينية متطرفة، نجم عنها إصابة عدد من المدنيين".



وشددت الإمارات على "رفضها الدائم وادانتها لجميع أشكال العنف والكراهية التي تتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية".



وأكدت على "ضرورة الحفاظ على الهوية التاريخية للقدس المحتلة والتهدئة وممارسة أقصى درجات ضبط النفس لتجنب انجراف المنطقة إلى مستويات جديدة من عدم الاستقرار وتهديد السلم".





رام الله - دنيا الوطن