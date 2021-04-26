شاهد: لحظة اطلاق الصواريخ تجاه مستوطنة (سديروت)





















رام الله - دنيا الوطننشرت وسائل الإعلام الإسرائيلية، فجر الإثنين، مشاهد للحظة إطلاق الصواريخ من قطاع غزة تجاه مستوطنة (سديروت).وأعلن الناطق باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن ثلاثة صواريخ أطلقت من القطاع تجاه (سديروت)، اعترضت القبة الحديدية إثنين منهم وسقط الثالث داخل القطاع.وقررت سلطات الاحتلال، مساء أمس الأحد، تقليص مساحة الصيد في بحر غزة، إلى تسعة أميال، رداً على إطلاق الصواريخ من القطاع.وأطلقت فصائل المقاومة الفلسطينية، عشرات الصواريخ منذ مساء الجمعة، تجاه مستوطنات غلاف غزة، رداً على اعتداءات الاحتلال على أهالي مدينة القدس.