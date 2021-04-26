شاهد: اطلاق ثلاثة صواريخ من غزة تجاه (سديروت) فجراً













رام الله - دنيا الوطندوت صفارات الإنذار، فجر اليوم الإثنين، في مستوطنات غلاف قطاع غزة، بعد ساعات من الهدوء الحذر.وأعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن ثلاثة صواريخ أطلقت من قطاع غزة، تجاه منطقة (سديروت)، اعترضت القبة اثنين منهم، وسقط الثالث داخل القطاع.وأصيب إثنين من المستوطنين، بجروح طفيفة أثناء هروبهم إلى الملاجئ لحظة تفعيل الصفارات، بحسب ما ذكرت إذاعة (الجنوب) الإسرائيلية.وقالت القناة (13) الإسرائيلية، إن القبة الحديدية حاولت اعتراض صاروخين على الأقل، في سماء مستوطنة (سديروت) المحاذية للقطاع.وذكر الصحفي الإسرائيلي، تال ليف رام، أن وابلاً من الصواريخ أطلق على (شاعر هنيجف) و (سيديروت).وكانت قوات الاحتلال، أعلنت في وقت سابق من مساء الأحد، تقليص مساحة الصيد في قطاع غزة إلى تسعة أميال رداً على إطلاق الصواريخ من القطاع.