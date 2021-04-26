دولي

بايدن: مصممون على مساعدة الهند في التصدي لوباء (كورونا)

بايدن: مصممون على مساعدة الهند في التصدي لوباء (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، أن الولايات المتحدة مصممة على مساعدة الهند في مواجهة الزيادة الهائلة في حالات الإصابة بفيروس (كورونا).

وكتب بايدن في تغريدة عبر (تويتر): "مثلما قدمت الهند مساعدة للولايات المتحدة عندما كانت مستشفياتنا تعاني ضغطا هائلا بفعل الوباء، نحن مصممون على مساعدتها في وقت الحاجة"، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

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