بايدن: مصممون على مساعدة الهند في التصدي لوباء (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، أن الولايات المتحدة مصممة على مساعدة الهند في مواجهة الزيادة الهائلة في حالات الإصابة بفيروس (كورونا).
وكتب بايدن في تغريدة عبر (تويتر): "مثلما قدمت الهند مساعدة للولايات المتحدة عندما كانت مستشفياتنا تعاني ضغطا هائلا بفعل الوباء، نحن مصممون على مساعدتها في وقت الحاجة"، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).
أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، أن الولايات المتحدة مصممة على مساعدة الهند في مواجهة الزيادة الهائلة في حالات الإصابة بفيروس (كورونا).
وكتب بايدن في تغريدة عبر (تويتر): "مثلما قدمت الهند مساعدة للولايات المتحدة عندما كانت مستشفياتنا تعاني ضغطا هائلا بفعل الوباء، نحن مصممون على مساعدتها في وقت الحاجة"، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).
التعليقات