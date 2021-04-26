بعد حريق المستشفى.. حريقان جديدان في العراق











رام الله - دنيا الوطنأفاد موقع (روسيا اليوم)، بأن حريقين جديدين اندلعا في محافظتين عراقيتين، بعد 24 ساعة على حريق مستشفى ابن الخطيب في بغداد.وذكر موقع (RT) أن حريقا نشب في مجمع (هاي ستي) التجاري بمحافظة كركوك شمالي العراق، ولم تسجل أي خسائر بشرية.وأضاف: "إن حريقا آخراً نشب في سوق شعبي بمدينة تكريت في محافظة صلاح الدين شمالي البلاد".ويوم أمس شهد العراق فاجعة مقتل 82 شخصا نتيجة انفجار عبوات الأكسجين في مستشفى ابن الخطيب في بغداد.