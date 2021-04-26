البرازيل تسجل 1305 وفيات جديدة بفيروس (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية أنها سجلت 1305 وفيات و32572 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)، الأحد.



وكانت وزارة الصحة قد أعلنت أول أمس السبت، عن تسجيل 3076 وفاة و71137 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).



وأعلنت يوم الجمعة عن تسجيل 2914 وفاة و69105 إصابات بالفيروس.



وسجلت وفيات (كورونا) في البرازيل 390797 حالة في حين وصل عدد الإصابات إلى 14 مليونا و340787.