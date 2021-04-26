الإمارات: قلقون إزاء الأحداث الأخيرة في القدس المحتلة

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رام الله - دنيا الوطن

أعربت دولة الإمارات عن قلقها الشديد إزاء أحداث العنف التي شهدتها القدس الشرقية المحتلة والتي قامت بها مجموعات يمينية متطرفة، نجم عنها إصابة عدد من المدنيين.



وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي رفضها الدائم وادانتها لجميع أشكال العنف والكراهية التي تتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء الإمارات (وام).



ودعت الوزارة السلطات الإسرائيلية إلى تحمل المسؤولية في خفض التصعيد، وإنهاء كافة الاعتداءات والممارسات التي تؤدي إلى استمرار حالة من التوتر والاحتقان.



كما أكدت على ضرورة الحفاظ على الهوية التاريخية للقدس المحتلة والتهدئة وممارسة أقصى درجات ضبط النفس لتجنب انجراف المنطقة إلى مستويات جديدة من عدم الاستقرار وتهديد السلم.