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مصر والأردن: على إسرائيل وقف الإجراءات الاستفزازية لإنهاء التوتر واستعادة الهدوء

مصر والأردن: على إسرائيل وقف الإجراءات الاستفزازية لإنهاء التوتر واستعادة الهدوء
رام الله - دنيا الوطن
بحث وزير الخارجية المصري سامح شكري، مع نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني، أيمن الصفدي، آخر التطورات الخطيرة التي تشهدها مدينة القدس، حيث أكدا على ضرورة وقف إسرائيل جميع الاعتداءات والإجراءات الاستفزازية من أجل إنهاء التوتر واستعادة الهدوء.

وقال بيان صادر عن الخارجية المصرية إن الوزيران، أدانا خلال اتصال هاتفي اليوم، أعمال العنف والتحريض التي تقوم بها مجموعات متطرفة ضد الفلسطينيين في البلدة القديمة بالقدس الشرقية، وطالبا إسرائيل بوقفها فوراً، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.

كما أكد الوزيران ضرورة إلزام إسرائيل تحمُل مسؤولياتها وفق القانون الدولي وتوفير الحماية للفلسطينيين، وحذرا من تصاعُد حدة الاعتداءات والأعمال الاستفزازية ضد المقدسيين وإعاقة وصولهم إلى المسجد الأقصى المبارك، والتي تصاعدت منذ بداية شهر رمضان المبارك.

وشددا على ضرورة وقف هذه الأعمال والانتهاكات التي تستهدف الهوية العربية الإسلامية والمسيحية للقدس ومقدساتها وتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم فيها.

كما أكد الوزيران أهمية قيام المجتمع الدولي بتحرك فاعل لكسر الجمود في جهود عملية السلام، والعودة إلى مفاوضات جادة وفاعلة لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.

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