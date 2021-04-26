مستوطنون يهاجمون مركبات المواطنين شمال نابلس

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رام الله - دنيا الوطن

هاجم مستوطنون، الليلة، مركبات المواطنين بالحجارة على الطريق الواصل بين جنين ونابلس.



وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة غسان دغلس: "إن مستوطنين أغلقوا الطريق الواصل بين جنين ونابلس، وهاجموا مركبات المواطنين بالحجارة، ما أدى إلى تضرر بعضها"، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.



وأضاف دغلس أن أهالي قرية برقة شمال نابلس، تصدوا لهجوم المستوطنين ما أدى لاندلاع مواجهات وسط اطلاق الرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الغاز المسيل للدموع من قبل جنود الاحتلال.