الاحتلال يقرر تقليص مساحة الصيد ببحر قطاع غزة بدءاً من الساعة السادسة صباحاً

أكد المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن الجنرال غسان عليان، منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية بالمناطق الفلسطينية، أعلن عن تقليص مساحة الصيد في بحر قطاع غزة من 15 إلى 9 أميال، وذلك بدءاً من الساعة 6 صباح اليوم الاثنين، وحتى إشعار آخر.



وشهد قطاع غزة، في الآونة الأخيرة، حالة من التوتر الشديد، بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي، على خلفية استمرار اعتداءات قوات الاحتلال على المواطنين في مدينة القدس.



حيث قصفت المقاومة الفلسطينية، بعشرات الصواريخ، مستوطنات غلاف غزة، قبل ان ترد طائرات ومدفعية الاحتلال باستهداف عدة مناطق بالقطاع.



رام الله - دنيا الوطن