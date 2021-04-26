الجهاد: إزالة الحواجز من باب العامود انتصار لإرادة الحق على جبروت الباطل

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

قالت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين: "إن قرار قوات الاحتلال بإزالة الحواجز من منطقة باب العامود، يثبت أن إرادة الحق أقوى من جبروت الباطل، واصفة ذلك بأنه انتصار للمقدسيين الذين خاضوا مواجهة مع جيش الاحتلال على مدار الأيام الماضية".



وأضافت الجهاد في بيان لها، يوم الأحد: "حقق المقدسيون إنجازاً في مواجهة الاحتلال الغاصب بعد أن أجبرته انتفاضتهم على إزالة الحواجز من منطقة باب العامود، أحد بوابات المسجد الأقصى المبارك"، بحسب ما جاء على موقع الحركة الالكتروني.



وأكدت الحركة في بيانها أن هذا التراجع الإسرائيلي ما كان ليتم لولا إرادة الصمود والمواجهة وإصرار الشباب المقدسي على تحدي القرارات العسكرية والتصدي لها.



وجاء في البيان: لقد أثبت المقدسيون مجدداً أن إرادة الحق أقوى من جبروت الباطل، وإن هذا النموذج قادر على تحقيق الانتصارات"، مبينة أن أمام الفلسطينيين جميعاً واجبات لحماية الأقصى وفي مقدمها التصدي للاقتحامات الني يتعرض لها المسجد الأقصى ومواجهة تسريب الأملاك وإسقاط قرارات الهدم والضم في الشيخ جراح وغيره من أحياء القدس.