شاهد: الاحتلال يصيب ويعتقل عددا من المواطنين في محيط باب العامود في القدس















رام الله - دنيا الوطناعتدت قوات كبيرة من جيش الاحتلال، الليلة، على الشبان المتواجدين في باحات باب العامود بالقدس المحتلة.وأفاد شهود عيان بأن قوات الاحتلال اعتقلت شابا واستولت على اعلام فلسطينية رفعت في المكان، واعتدت على عدد من الشبان بالضرب ما تسبب بإصابة عدد منهم بجروح ورضوض، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.في غضون ذلك، عرقلت قوات الاحتلال الحركة في محيط باب العامود، ونفذت عمليات ملاحقة للشبان المحتفلين بإزالة الحواجز من المنطقة.