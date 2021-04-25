شاهد: احتفالات المقدسيين بعد إجبار الاحتلال على إزالة الحواجز من منطقة باب العامود





وكان الشبان الفلسطينيين، قد تمكنوا في وقت سابق من مساء اليوم الأحد، من إزالة الحواجز الحديدية من منطقة باب العامود بالقدس، وذك بعد عدة أيام من المواجهات التي اندلعت في المنطقة وغيرها من مناطق ومدن القدس.











رام الله - دنيا الوطننشرت صور، على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، تظهر احتفالات الشبان الفلسطينيين في مدينة القدس، بعد تمكنهم من اجبار قوات الاحتلال الإسرائيلي على إزالة الحواجز الحديدية من منطقة باب العامود بالمدينة.