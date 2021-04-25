شاهد: وفد من "دنيا الوطن" يلتقي رئيس جامعة النجاح

شاهد: وفد من "دنيا الوطن" يلتقي رئيس جامعة النجاح
خاص دنيا الوطن- بهاء بركات
التقى وفد من من موقع دنيا الوطن الالكتروني اليوم الأحد، د.ماهر النتشة، رئيس جامعة النجاح الوطنية.
وكان من ضمن الوفد الزائر، مدير مكتب رام الله، حنين حمدونة، ومراسل "دنيا الوطن" في رام الله، بهاء بركات، فيما كان د. النتشة، في استقبال الوفد.
وبحث اللقاء تعزيز الشراكة الإعلامية الاستراتيجية، وسبل التعاون المشترك والتعريف بدور وأهمية جامعة النجاح كصرح تعليمي فلسطيني عريق، والمكانة التي تحتلها الجامعة في مجال التعليم الجامعي والعالمي.
ورحب النتشة، بالوفد، وعبر عن سعادته بالتعاون المشترك بين موقع "دنيا الوطن" وجامعة النجاح الوطنية.
من جهته، أعرب الوفد عن سعادته الكبيرة بهذا اللقاء، مشيداً في الوقت ذاته بالجامعة وبالمكانة التي تحتلها على صعيد المجال الأكاديمي، ورفدها الكفاءات العلمية للمجتمع.
التقى وفد من من موقع دنيا الوطن الالكتروني اليوم الأحد، د.ماهر النتشة، رئيس جامعة النجاح الوطنية.
وكان من ضمن الوفد الزائر، مدير مكتب رام الله، حنين حمدونة، ومراسل "دنيا الوطن" في رام الله، بهاء بركات، فيما كان د. النتشة، في استقبال الوفد.
وبحث اللقاء تعزيز الشراكة الإعلامية الاستراتيجية، وسبل التعاون المشترك والتعريف بدور وأهمية جامعة النجاح كصرح تعليمي فلسطيني عريق، والمكانة التي تحتلها الجامعة في مجال التعليم الجامعي والعالمي.
ورحب النتشة، بالوفد، وعبر عن سعادته بالتعاون المشترك بين موقع "دنيا الوطن" وجامعة النجاح الوطنية.
من جهته، أعرب الوفد عن سعادته الكبيرة بهذا اللقاء، مشيداً في الوقت ذاته بالجامعة وبالمكانة التي تحتلها على صعيد المجال الأكاديمي، ورفدها الكفاءات العلمية للمجتمع.
وأكد الوفد أهمية التعاون بين الموقع الأول على فلسطين وجامعة النجاح، معرباً عن أمله باستمرار التعاون بما يخدم المجتمع.
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