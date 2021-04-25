شاهد: وفد من "دنيا الوطن" يلتقي رئيس جامعة النجاح

وبحث اللقاء تعزيز الشراكة الإعلامية الاستراتيجية، وسبل التعاون المشترك والتعريف بدور وأهمية جامعة النجاح كصرح تعليمي فلسطيني عريق، والمكانة التي تحتلها الجامعة في مجال التعليم الجامعي والعالمي.



ورحب النتشة، بالوفد، وعبر عن سعادته بالتعاون المشترك بين موقع "دنيا الوطن" وجامعة النجاح الوطنية.



من جهته، أعرب الوفد عن سعادته الكبيرة بهذا اللقاء، مشيداً في الوقت ذاته بالجامعة وبالمكانة التي تحتلها على صعيد المجال الأكاديمي، ورفدها الكفاءات العلمية للمجتمع.





وأكد الوفد أهمية التعاون بين الموقع الأول على فلسطين وجامعة النجاح، معرباً عن أمله باستمرار التعاون بما يخدم المجتمع.























خاص دنيا الوطن- بهاء بركاتالتقى وفد من من موقع دنيا الوطن الالكتروني اليوم الأحد، د.ماهر النتشة، رئيس جامعة النجاح الوطنية.وكان من ضمن الوفد الزائر، مدير مكتب رام الله، حنين حمدونة، ومراسل "دنيا الوطن" في رام الله، بهاء بركات، فيما كان د. النتشة، في استقبال الوفد.