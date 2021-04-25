رئيس قائمة (عائدون): انتصار المقدسيين اليوم يؤكد قدرتهم على فرض الانتخابات بالمدينة

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رام الله - دنيا الوطن

علق الدكتور مصطفى زقوت، رئيس قائمة (عائدون) الانتخابية، مساء اليوم الأحد، على تمكن الشبان الفلسطينيين بمدينة القدس، على ازالة الحواجز الحديدية من منطقة باب العامود.



قال زقوت في تصريح وصل "دنيا الوطن": "تتوجه قائمة عائدون بالتحية العظيمة لشعبنا البطل في مدينة القدس وتبارك لهم هذا الانتصار العظيم".



وأضاف: "تؤكد القائمة، أن انتصار أهل القدس في معركة البوابات الإلكترونية ومعركة الحواجز في باب العمود اليوم، يعطينا الأمل بأن أهل القدس قادرون على فرض الانتخابات في القدس وعدم رهنها بموافقة الاحتلال من عدمه فشعبنا عظيم وقادر على فرض ارادته بقوة".