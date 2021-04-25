شاهد: إطلاق صاروخين من قطاع غزة تجاه مستوطنات الغلاف

أكدت القناة 13 الإسرائيلية، بأن صفارات الإنذار دوت، قبل سقوط الصاروخ، وانفجار بمنطقة مفتوحة في شاطئ عسقلان.



من جانبه، أعلن موقع (0404) الإسرائيلي، أن صاروخاً أخراً أطلق قبل عدة دقائق من قطاع غزة، تجاه الغلاف، وسقط بالقرب من سياج المجلس الإقليمي (أشكول).









وقال: "على أثر ذلك تم تفعيل صفارات الإنذار في منطقة مفتوحة لمستوطنات غلاف غزة".



وأضاف تعقيبا على الصاروخ الثاني: "قبل قليل تم رصد إطلاق فاشل لقذيفة صاروخية من قطاع غزة نحو الغلاف، حيث سقطت داخل القطاع. نتيجة لذلك تم تفعيل إنذار في منطقة مفتوحة









بدوره، أفاد المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، أنه تم رصد إطلاق صاروخ واحد من قطاع غزة، تجاه مستوطنات الغلاف، في إشارة للصاروخ الأول.وقال: "على أثر ذلك تم تفعيل صفارات الإنذار في منطقة مفتوحة لمستوطنات غلاف غزة".وأضاف تعقيبا على الصاروخ الثاني: "قبل قليل تم رصد إطلاق فاشل لقذيفة صاروخية من قطاع غزة نحو الغلاف، حيث سقطت داخل القطاع. نتيجة لذلك تم تفعيل إنذار في منطقة مفتوحة

رام الله - دنيا الوطن