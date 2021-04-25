ماذا علقت حماس على إزالة الحواجز الحديدية من منطقة باب العامود بالقدس؟

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رام الله - دنيا الوطن

علقت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على تمكن الشبان الفلسطينيين في مدينة القدس، مساء اليوم الاحد، على إزالة الحواجز الحديدية في منطقة باب العامود.



وقال حازم قاسم، الناطق باسم حركة حماس، في تصريحات له، مساء اليوم: "إقدام شرطة الاحتلال على إزالة حواجزها في باب العامود بعد ثورة الشباب المقدسي، نموذج على قدرة الفلسطيني على التحدي والصمود وفرض إرادته على المحتل".



وأضاف: "سيظل وحدة الموقف الميداني، واعتماد الفعل المقاوم على اختلاف اشكاله؛ ضمان للقدرة على الإنجاز في القضايا الوطنية وفي مواجهة الاحتلال".