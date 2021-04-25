مواجهات مع الاحتلال في بيت حنينا وقلنديا نصرة للقدس

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رام الله - دنيا الوطن

اندلعت، الليلة، مواجهات مع جيش الاحتلال الإسرائيلي في حي بيت حنينا، وقرب حاجز قلنديا شمال القدس المحتلة.



وقمعت شرطة الاحتلال مسيرة سلمية انطلقت في حي بيت حنينا شمال القدس المحتلة، رفضا لإجراءات الاحتلال بحق المدينة المقدسة، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.



في سياق متصل، اندلعت مواجهات مع الاحتلال الإسرائيلي قرب حاجز قلنديا العسكري، أطلق خلالها جنود الاحتلال قنابل الغاز المسيل للدموع والصوت صوب المواطنين.