شاهد: قوات الاحتلال تطلق قنابل ضوئية شرق قطاع غزة

رام الله - دنيا الوطناطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، قنابل الإنارة؛ لتفريق المواطنين الفلسطينيين المتظاهرين قرب السياج الحدودي مع قطاع غزة، بحسب ما أعلنته قناة (كان) الإسرائيلية.بدوره، أكد موقع (حدشوت 24) الإسرائيلي، أنه سمع دوي انفجارات في قطاع غزة، ناجمة عن قيام الشبان الفلسطينيين بإلقاء قنابل صوتية على السياج الفاصل.وشهد قطاع غزة في الآونة الأخيرة، حالة من التوتر الشديد، بين الفصائل الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي، على خلفية استمرار اعتداءات الاحتلال في القدس.وقصفت المقاومة الفلسطينية بعشرات الصواريخ، مستوطنات غلاف غزة، قبل أن ترد طائرات ومدفعية الاحتلال باستهداف عدة مناطق في القطاع.