شاهد: الشبان المقدسيون يزيلون الحواجز الحديدية من منطقة باب العامود بالقدس

رام الله - دنيا الوطنأقدم عشرات المواطنين المقدسيين، مساء اليوم الأحد، الحواجز الحديدية التي وضعتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في منطقة باب العامود في مدينة القدس.وبحسب قناة (فلسطين) الفضائية، فإن الشبان الفلسطينيين تمكنوا من فتح باب العامود، بعد انسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي من المكان.وقالت القناة 12 الإسرائيلية: "في ختام مشاورات مع قادة وشخصيات، أصدر المفتش العام للشرطة يعقوب شبتاي، تعليمات للشرطة بإزالة الحواجز التي أشعلت الأحداث في الأيام الأخيرة عند باب العمود بالقدس".وتشهد منطقة باب العامود والعديد من مناطق القدس، على مدار عدة أيام، حالة من التواتر اثر المواجهات التي اندلعت بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي، نتيجة الاعتداءات المستمرة على المواطنين.وأدت المواجهات مع الاحتلال الإسرائيلي خلال الأيام الماضية، إلى اعتقال نحو 100 مقدسي، وإصابة 750 آخرين باعتداءات الاحتلال.وأدى مساء اليوم، آلاف المواطنين صلاتي العشاء والتراويح في رحاب المسجد الأقصى المبارك، وعند الانتهاء منها تجمهروا عند باب العامود، مرددين الهتافات والشعارات الوطنية.وتمكن الشبان المقدسيون بفرض السيادة الوطنية واجبار الاحتلال على إزلة حواجزه التي فشل بفرضها مرة أخرى، ليضاف هذا النجاح إلى نجاحات أخرى في معركة البوابات وباب الرحمة.