بري: ما يجري في القدس صرخة فلسطينية لإيقاظ الوعي في الأمة وتصويب بوصلتها

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رام الله - دنيا الوطن

أكد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، أن ما يجري في المسجد الأقصى وفي مدينة القدس، بقدر ما يمثل وعيا فلسطينيا لدى أبناء القدس حول هوية مدينتهم ومستقبلها كعاصمة أبدية لدولة فلسطين، وحول ثقافتها وتراثها العربي الذي يأبى التهويد، هي أيضا تمثل دعوة مقدسية لنا في لبنان وللأمة وشعوبها لإيقاظ الوعي حول أهمية تصليب الوحدة الوطنية والإقلاع عن العبث السياسي والتضحية بالأوطان والثوابت الوطنية والقومية مقابل المصالح الشخصية.



وشدد بري في بيان له، اليوم الأحد، على أن ما يجري صرخة فلسطينية "بلغة الضاد" لإيقاظ الوعي في الأمة وتصويب بوصلتها نحو معرفة من هو العدو ومن هو الصديق، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.



وأضاف: "من لبنان من جنوبه من حدوده مع فلسطين المحتلة، تحية إعتزاز للفلسطينيين في الضفة وقطاع غزة وهم يصنعون وحدتهم في القدس ولأجلها ومن أجل فلسطين، تحية للمقدسيين الذين يعيدون للقدس سيرتها الأولى."