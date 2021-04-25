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الرئيس الفلسطيني يُعزّي نظيره العراقي بضحايا حريق مستشفى ابن الخطيب

الرئيس الفلسطيني يُعزّي نظيره العراقي بضحايا حريق مستشفى ابن الخطيب
رام الله - دنيا الوطن
عزى الرئيس الفلسطيني محمود عباس، نظيره العراقي برهم صالح، بضحايا الحريق الذي نشب في مستشفى ابن الخطيب في العاصمة، بغداد، والذي أدى لوقوع عشرات الضحايا والمصابين.

وقال عباس في برقية التعزية: "باسم دولة وشعب فلسطين وباسمي شخصيا، نتقدم لكم ومن خلالكم للشعب العراقي الشقيق ولذوي الضحايا الكرام، بتعازينا القلبية الحارة، سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل، وأن يحفظكم والعراق الشقيق بخير وسلام".

كما عزى الرئيس، رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي بضحايا الحادث، داعيا الله تعالى أن يتغمد الضحايا برحمته ويسكنهم جناته، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل، ويحفظكم والعراق وشعبه من كل مكروه.

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