"الإعلاميين الفلسطينيين" يطالب الاتحاد الدولي للصحفيين بوقف انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي بحق الصحفيين

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رام الله - دنيا الوطن

قال منتدى الإعلاميين الفلسطينيين، إنه يتابع بقلق بالغ استمرار استهداف جيش الاحتلال الإسرائيلي للصحفيين الفلسطينيين خلال تغطيتهم للأحداث الجارية في الضفة الغربية ومدينة القدس المحتلة، محاولاً كعادته حجب صورة إرهابه بحق الأبرياء العزل، وساعياً لثني الصحفيين عن أداء واجبهم المهني ورسالتهم الإنسانية والوطنية بفضح جرائم الاحتلال وانتهاكاته بحق البشر والشجر والحجر.



وفي إطار مسلسل الانتهاكات الإسرائيلية بحق الصحفيين، ووفق بيان للمنتدى وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، فقد اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي على مراسل ومصور تلفزيون فلسطين اسيد صبيح وبلال جبارين أثناء تغطيتهما مسيرة ليلية على مدخل البيرة الشمالي فجر اليوم الأحد 25 إبريل 2021، وأصيب الصحفي حافظ أبو صبرة بقنبلة غاز في صدره أثناء تغطيته مسيرة على حاجز حواره جنوب مدينة نابلس، كما أصيب الصحفي رجائي الخطيب برصاصة معدنية بقدمه، والمصور الصحفي فايز أبو رميلة خلال تغطية اعتداءات الاحتلال في مدينة القدس المحتلة، وأصيب الصحفي خالد بدير بقنبلة غاز في قدمه، مساء يوم الجمعة في مدينة طولكرم بالضفة الغربية، ووصفت حالته بالمتوسطة.



كما أقدمت قوات الاحتلال على اعتقال الصحفيين قتيبة قاسم ومحمد عتيق يوم الجمعة على حاجز عسكري شمال القدس المحتلة، وذلك بعد أيام من اعتقال الزميل الصحفي علاء الريماوي الذي يواصل إضرابه المفتوح عن الطعام، مما يرفع عدد الصحفيين المعتقلين في سجون الاحتلال إلى 28 صحفياً بلا جريرة سوى ممارسة العمل الإعلامي.



ويتابع البيان: بأنه إذ يحيي جهود فرسان الإعلام الفلسطيني المتواصلة من أجل فضح جرائم الاحتلال بحق أهالي مدينة القدس ومقدساتها، ليعبر عن إدانته الشديدة للاستهداف الإسرائيلي المتواصل للصحفيين الفلسطينيين، ويؤكد استهجانه البالغ لحالة الصمت من قبل الاتحاد الدولي للصحفيين والمنظمات الدولية الحقوقية على تعمد قوات الاحتلال قمع الصحفيين مخالفة بذلك كل القوانين والأعراف الدولية والإنسانية المؤكدة على حرية العمل الإعلامي وحماية الصحفيين.



ويتساءل منتدى الإعلاميين الفلسطينيين عن قيمة وجدوى القوانين والأعراف الدولية والإنسانية المؤكدة على حماية الصحفيين وحرية العمل الإعلامي في ظل حالة الاستهتار الإسرائيلي بها، والإمعان في استهداف الصحفيين سواء بالقتل المتعمد والاعتقالات وغير ذلك، ويشدد على ضرورة ترجمة القوانين والمواثيق الدولية الخاصة بحماية الصحفيين على أرض الواقع عبر وقف مسلسل الاستهداف الإسرائيلي للصحفيين الفلسطينيين.



وإذ يؤكد منتدى الإعلاميين الفلسطينيين أن الاستهداف الإسرائيلي للصحفيين الفلسطينيين لن ينال من إرادتهم وعزيمتهم على مواصلة دورهم المهني وواجبهم الوطني، ليدعو المؤسسات الحقوقية والنقابية إلى محاسبة قادة الاحتلال وجنوده على جرائمهم بحق الصحفيين، وعدم السماح للاحتلال الإسرائيلي بالاستفراد بالصحفيين الذين يؤدون واجبهم بكل مهنية.