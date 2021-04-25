نافذ عزام: لا يجوز حصر هبّة القدس في شكل فصائلي

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رام الله - دنيا الوطن

أكد عضو المكتب السياسي في حركة الجهاد الإسلامي نافذ عزام لإذاعة صوت القدس: إن "قضية القدس ليست قضية موسمية، بل هي جوهر الصراع والمواجهة المحتدمة مع الاحتلال".



وأضاف عزام، أن "قضية القدس مرتبطة بالقضية الفلسطينية ككل والنضال من أجل القدس جزء من النضال العام الذي يخوضه الفلسطينيون منذ 100 عام"، مشيرا إلى أن غزة لم تبخل وطوال الوقت في مواجهة مفتوحة مع الاحتلال، لكن لا يجوز أن ننسى أن القدس هي قضية كل العرب والمسلمين.



وقال عزام: "يجب أن تتحرك كل الدول العربية والإسلامية وأن يكون الضغط في كل المحافل لأن القدس في قلب الإسلام، ولفلسطينيون دفعوا أثمان باهضه ولا يجوز أن نعفي العرب والمسلمين من مسئولياتهم تجاه القدس"، متابعا: "هذه الهبة دليل حي على أن الشعب الفلسطيني لا يمكن أن يفرط في حقوقه، وربما لم تتسع لتصبح انتفاضة كبيرة ولكنها هبة مباركة في شهر مبارك وفي مدينة مباركة".



ولفت إلى أن الهبة تؤكد للعالم أجمع أن أجيال الفلسطينيين تتوارث حمل الراية دفاعاً عن المدينة المقدسة، كما لا يجوز حصر هبة القدس في شكل فصائلي ولكن يجب الحفاظ على الطابع الشعبي والجماهيري.



وتابع: "عندما يتوحد الموقف الفلسطيني ستكون النتائج أفضل فيجب أن يكون التوافق حول برنامج سياسي مشترك، وهناك مساع حثيثة للتوافق والوحدة تبذل على مدار السنوات الماضية، وربما تكون الفرصة اليوم أفضل في ظل هبة القدس".