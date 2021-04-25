شؤون فلسطينية

رئيس البرلمان العربي يستنكر اعتداءات الاحتلال بحق المقدسيين

رئيس البرلمان العربي يستنكر اعتداءات الاحتلال بحق المقدسيين
رام الله - دنيا الوطن
استنكر رئيس البرلمان العربي، عادل العسومي ممارسات الاحتلال في القدس المحتلة خلال الايام الماضية والتي تتعارض مع حقوق الإنسان، مشددا على ضرورة ان تقف الدول العربية وكافة المنظمات الدولية للجم هذه الجرائم التي التي وصلت لمرحلة خطيرة لا يمكن السكوت عليها.

وأكد في تصريح لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، صباح اليوم الاحد، أن المنظمات والدول الكبرى والمؤثرة والمجتمع الدولي لديها التزام أخلاقي تجاه ما يحدث من جرائم وانتهاكات الاحتلال في فلسطين.

وأضاف: أن على المجتمع الدولي ان يمارس ضغوطاته على الاحتلال لوقف انتهاكاته بحق شعبنا الفلسطيني.

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