منصور: ثلاث مذكرات احتجاجية ستوجه غداً بشأن ما يقوم به الاحتلال من اعتداءات بالقدس

قال المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، الوزير رياض منصور انه سيتم توجيه ثلاث مذكرات احتجاجية غدا الاثنين الى كل من الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن لهذا الشهر (فيتنام)، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، حول ما يقوم به الاحتلال من اعتداءات في مدينة القدس المحتلة.



وقال في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، صباح اليوم الاحد، ان تفاقم الاوضاع في الاراض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس جاء نتيجة للسياسات والممارسات غير القانونية التي تقوم بها اسرائيل القوة القائمة بالاحتلال.



وأَضاف منصور أن الحكومتين الأميركية والاسرائيلية والاحزاب المتطرفة هي من صادرت حق الشعب الفلسطيني في الحرية والانفكاك عن الاحتلال وحقه في اقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، مشيرا الى ان الاحتلال يهدف الى تهجير المقدسيين من خلال الهدم والتشريد وفرض الضرائب كذلك الاعتداء على المسجد الاقصى.



وحمل منصور الاحتلال والمجتمع الدولي ان لم ينصف شعبنا المسؤولية والنتائج الوخيمة التي قد تتمخض في المستقبل عن هذه الاحداث مشيرا الى انه سيلتقي مع اعضاء في مجلس الامن برئاسته الحالية لتحمل مسؤولياته لانه هو الطرف الدولي الاهم في العالم وهو من يحفظ السلم في العالم.



واوضح منصور ان المجتمع الدولي هو غير مقر وغير معترف بكل الاجراءات الإسرائيلية في القدس المحتلة ولا زال يؤكد في قراراه رقم 2334 على ان القدس الشرقية هي ارض فلسطينية محتلة ولا يوجد سيادة لاسرائيل عليها بموجب القانون والمجتمع الدوليين.



واشار منصور الى ان شعبنا يحاول ان يفرض على المجتمع الدولي الانتقال الى موقف عملي تجاه الاحتلال وتلبية طموحاته في الاستقلال وانهاء الاحتلال واقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

رام الله - دنيا الوطن