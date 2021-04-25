تقرير: الاحتلال يصعد من وتيرة الاعتقالات وعمليات الهدم والمصادرة لممتلكات المواطنين الفلسطينيين









رام الله - دنيا الوطنصعدت سلطات الاحتلال الإسرائيلي من وتيرة الاعتقالات، وعمليات الهدم والمصادرة لممتلكات المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس المحتلة، فيما واصل المستوطنين اعتداءاتهم على المواطنين الفلسطينيين العزل وممتلكاتهم، كما واصلت سلطات الاحتلال الإسرائيلي تنفيذ مخططاتها ومشاريعها الاستيطانية، مستغلة الأزمة الراهنة، وانشغال العالم بفيروس كورونا.فقد رصد مركز الإنسان للديمقراطية والحقوق من خلال متابعته لتلك الانتهاكات ما يقارب “460” حالة اعتقال، من بينهم 69 طفل، و12 سيدة، إضافة إلى صدور ما يقارب “105” قرار إداري ما بين جديد وتجديد لمعتقلين سابقين في سجون الاحتلال، وما يقارب من هدم “33” منزل و”37″ منشآه، إضافة إلى جملة من اعتداءات المستوطنين والتي بلغت في مجملها “61” اعتداء، كما رصد المركز “57” عملية اعتداء ومصادرة للممتلكات، و “12” نشاط ومخطط استيطاني خلال الشهر الماضي.