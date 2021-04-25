شؤون فلسطينية

"التنمية": منفتحون على الشراكات المجتمعية ونثمن المبادرات التي تساهم بتوفير احتياجات الأسر المهمشة

"التنمية": منفتحون على الشراكات المجتمعية ونثمن المبادرات التي تساهم بتوفير احتياجات الأسر المهمشة
رام الله - دنيا الوطن
قال الوكيل المساعد لشؤون المديريات الشمالية بوزارة التنمية الاجتماعية خالد اطميزي أن الوزارة بكافة مديرياتها منفتحة على الشراكات المجتمعية وتثمن المبادرات التي تقوم بها المؤسسات الشريكة مع الوزارة من أجل توفير المساعدات للعائلات الفقيرة والمهمشة والمسجلة ضمن قوائم الوزارة ، ونعمل وضمن تعليمات من الوزير د. أحمد مجدلاني،  لفتح كافة سبل وآفاق التعاون والشراكة المجتمعية.

وأضاف اطميزي خلال اجتماع عقده صباح اليوم في مقر الوزارة بمدينة رام الله  لمدراء مديريات التنمية في القدس،وأريحا وسلفيت ورام الله ، حيث اطلع منهم على سير العمل في المديريات الأربعة، بحضور مدير مديرية تنمية سلفيت اياد الديك، ومدير مديرية تنمية القدس عامر أبو مقدم، ومدير مديرية تنمية رام الله والبيرة عماد عمران، ومدير مديرية تنمية أريحا بركات سمور، أن الوزارة  ماضية في تعزيز دور المديريات بالمحافظات بما يخدم أهداف التنمية والتمكين، والوصول إلى أكبر تغطية ممكنة للأسر المحتاجة والفقيرة، ومنع الازدواجية في تقديم المساعدات، وتحقيق العدالة في التوزيع وتكافؤ الفرص، وتخطيط المساعدات وتنسيقها على المستوى الوطني من خلال التنسيق الشامل بين كافة الشركاء من مزودي الخدمات والمساعدات الاجتماعية.

وثمن اطميزي جهود مديريات التنمية الاجتماعية من خلال تبنيها استراتيجية تفعيل العمل التنموي لخدمة الفئات الفقيرة والمحتاجة، مؤكدا على دورها من خلال التعاون مع جميع الشركاء بتوفير الخدمة الاجتماعية اللازمة للأسر الفقيرة .

  



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