(كورونا) حول العالم: الوفيات تقترب من 3 ملايين ونصف المليون

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رام الله - دنيا الوطن

بينت أحدث الإحصاءات العالمية المعلنة حول جائحة "كورونا"، حتى منتصف اليوم الأحد، أن عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس بلغ 3 ملايين وأكثر من 114 ألف وفاة، فيما بلغت حصيلة الإصابات الاجمالية 147 مليونا وما يقارب من 124 ألف إصابة، تعافى منهم 125 مليونا واكثر من 150 ألف مريض.



وتواصل جائحة كورونا تفشيها في 219 دولة وإقليما ومنطقة حول العالم، وسجلت دول العالم أمس السبت 830 ألفا و288 إصابة جديدة، وأوقعت خلال الـ24 ساعة الأخيرة 13,486 حالة وفاة.



وبينت الإحصاءات، أن الدول الخمس التي سجلت السبت أعلى حصيلة وفيات خلال يوم واحد في العالم، كانت على التوالي، البرازيل (2,986 وفاة)، والهند (2،761 وفاة)، واميركا (742 وفاة)، وبولندا (513 وفاة)، وكولومبيا (440 وفاة).



وأوضحت البيانات أن الدول الخمس التي سجلت أمس أعلى حصيلة إصابات جديدة، عالميا، خلال يوم واحد، كانت على التوالي، الهند التي تعاني من سرعة انتشار الفيروس بين المواطنين، وتسجل حصيلة اصابات يومية مرتفعة جدآ بلغت في آخر 24 ساعة (349,313 إصابة)، والبرازيل (70,105 إصابات)، واميركا (53,280 إصابة)، وتركيا (40,596 إصابة)، وفرنسا (32,633 إصابة).



وما تزال أميركا تتصدر دول العالم قياساً بأعلى حصيلة وفيات وعدد إصابات إجمالية.



وأوضحت الإحصاءات أن الدول الخمس التي تعتبر حتى اليوم الأكثر تأثرا جراء الجائحة في العالم من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الوفيات، هي: أميركا (585,880 وفاة)، والبرازيل (389,609 وفيات)، والمكسيك (214,853 وفاة)، والهند (192,311 وفاة)، وبريطانيا (127,417 وفاة).



وبينت الإحصاءات أن الدول الخمس التي تعتبر حتى الآن الأكثر تأثرا عالمياً من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الإصابات: أميركا (32,789,653 إصابة)، والهند ((16,960,172 إصابة، والبرازيل (14,308,215 إصابة)، وفرنسا (5,473,579 إصابة)، وروسيا (4,762,569 إصابة).